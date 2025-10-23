- Дата публикации
Встреча Трампа и Си Цзиньпина может повлиять на войну в Украине: в СНБО сказали, как именно
Встреча с главой Китая может состояться во время визита Трампа в Южную Корею на следующей неделе.
Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее на следующей неделе может решить многие вопросы, в частности, есть шанс по урегулированию войны в Украине.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.
По словам Коваленко, Россия для Китая сегодня это:
сырьевой придаток;
инструмент в прокси-войне с Западом.
В то же время экономики США и Китая очень связаны, поэтому вместо постоянного противостояния там точно могут найти общие интересы, считает руководитель ЦПД.
«Трамп уже заявил, что будет говорить с Си о войне РФ против Украины. Китай является покупателем российских энергоресурсов. Также Китай заинтересован в собственном большем присутствии в Европе, где можно зарабатывать. Как минимум, встреча — это шанс», — подытожил он.
