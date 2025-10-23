Встреча Трампа и Си Цзиньпина может повлиять на войну в Украине: в СНБО сказали, как именно

В СНБО рассказали, как встреча Трампа и Си в Сеуле может изменить ход войны в Украине. / © ТСН.ua

Реклама

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее на следующей неделе может решить многие вопросы, в частности, есть шанс по урегулированию войны в Украине.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, Россия для Китая сегодня это:

Реклама

сырьевой придаток;

инструмент в прокси-войне с Западом.

В то же время экономики США и Китая очень связаны, поэтому вместо постоянного противостояния там точно могут найти общие интересы, считает руководитель ЦПД.

«Трамп уже заявил, что будет говорить с Си о войне РФ против Украины. Китай является покупателем российских энергоресурсов. Также Китай заинтересован в собственном большем присутствии в Европе, где можно зарабатывать. Как минимум, встреча — это шанс», — подытожил он.

Ранее мы писали, как встреча Трампа и Си Цзиньпина может повлиять на переговоры по урегулированию войны России против Украины.