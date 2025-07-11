Встреча Трампа и Си Цзиньпина: Рубио заявил о высокой вероятности переговоров

Рубио заявил, что лидеры США и Китая могут лично встретиться еще до конца года / © ТСН.ua

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Государственный секретарь США Марко Рубио в пятницу, 11 июля, провел «очень конструктивную и положительную» встречу с министром иностранных дел Китая Ван на полях Регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре в Малайзии. По словам Рубио, разговор с его китайским коллегой делает встречу между президентом США Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином «очень вероятным» уже в этом году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Встреча Рубио и Ван стала одной из самых высоких по уровню взаимодействий между двумя странами после возвращения Трампа в Белый дом в январе. Она основывается на импульсе двусторонних связей после того, как ранее на этой неделе Трамп заявил о действительно хороших отношениях между Китаем и США.

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Существует сильное желание с обеих сторон сделать это. Думаю, шансы высоки», - сказал Рубио журналистам в Куала-Лумпуре, имея в виду личную встречу лидеров государств.

Он добавил, что две страны найдут "взаимную дату".

Позитивный разговор между главными дипломатами увеличит шансы на встречу на уровне лидеров, которая может еще больше ослабить напряженность после их торгового перемирия, хотя точки трения все еще остаются.

«Мы — две большие, могущественные страны, и всегда будут вопросы, по которым мы не согласны. Я думаю, есть некоторые сферы потенциального сотрудничества», – заявил Рубио.

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В ответ на вопросы, в каких именно сферах две страны будут сотрудничать, Рубио отметил, что США сделают публичные объявления по этому поводу позже.

Пекин также положительно отозвался о встрече, назвав ее «прагматичной и конструктивной», согласно заявлению МИД Китая. Обе страны договорились усилить коммуникацию и диалог по дипломатическим каналам на всех уровнях. Ван И подчеркнул необходимость превратить консенсус между лидерами государств в конкретные действия и выразил надежду, что США будут относиться к Китаю «объективно, рационально и прагматично».

Признаки того, что обе стороны начинают выполнять свои предыдущие обещания, появились в последние недели: Китай согласился возобновить поставки редкоземельных элементов, а США предложили ослабить некоторые экспортные ограничения на этан, программное обеспечение для проектирования чипов и компоненты реактивных двигателей.

Министр торговли США Говард Латник заявил, что следующий раунд торговых переговоров начнется в начале августа незадолго до истечения срока прекращения действия пошлин.

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Напомним, Китай не стал союзником России, но, по мнению Климкина, и не заинтересован в ее поражении. Пекин балансирует влияние РФ как стратегический актив в своей антизападной политике. И именно поэтому Китай не позволит России ни выиграть, ни проиграть.