Встреча Трампа и Зеленского: дипломат раскрыл возможные темы разговоров

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

Возможная встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского может свидетельствовать о готовности Трампа установить доверительные отношения, но только при выполнении определенных требований.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал дипломат, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

По его словам, спешка Трампа по поводу встречи обусловлена успехом в Газе и желанием сосредоточиться на украинско-российской войне.

"Возможно, он хочет обсудить какие-то принципиальные вопросы... будет продолжена тема по Tomahawk", - отметил Шамшур.

Дипломат также считает, что в повестке дня может появиться и вопрос первого импичмента Трампа 2019 года. Он подчеркнул: встреча может служить сигналом, что Трамп готов установить доверительные отношения с Зеленским, но для этого "нужно будет сделать то и то". Шамшур добавил, что такое развитие событий не стоит исключать, ведь предыдущий опыт демонстрирует, что Трамп способен поступать именно так.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне может пройти встреча между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.