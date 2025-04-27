Встреча Трампа и Зеленского подарила украинцам проблеск надежды – NYT

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане. / © Офис президента Украины

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Позиции Дональда Трампа среди украинцев оставались крайне слабыми. Однако одно заявление, сделанное им после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Ватикане, вызвало осторожный оптимизм.

Об этом пишет The New York Times.

В своем сообщении на Truth Social Трамп задал вопрос: почему президент России Владимир Путин продолжает агрессию, в то время как США пытаются стать посредниками в мирных переговорах.

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"Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет заканчивать войну, а просто тянет время", - написал Трамп, добавив, что с Путиным, возможно, придется "обращаться иначе".

Это заявление стало для Украины важным, особенно на фоне того, что США продвигают мирный план, предусматривающий уступки Москве: отказ Киева от вступления в НАТО, ограниченные гарантии безопасности и официальное признание Крыма российским. Украина категорически отвергла такое предложение.

Новая позиция Трампа стала для многих сигналом, что, возможно, администрация не заставит Киев принять невыгодный мир. Первый намек на смену риторике прозвучал после массированной российской ракетной атаки на Киев, унесшей 12 жизней и ранивших почти 90 человек. Трамп обратился к Путину: "Владимир, СТОП!".

Субботняя встреча в Риме продолжалась около 15 минут, но имела символическое значение. Фотографии, опубликованные украинской стороной, показали Зеленского и Трампа, которые сидят лицом к лицу и разговаривают как равные — резкий контраст с неудачной встречей в Вашингтоне в начале года.

По мнению Владимира Дубовика, директора Центра международных исследований Одесского университета, возможность донести свою позицию непосредственно до Трампа была очень важна для Киева:

"Команда Трампа в последнее время была слишком под влиянием кремлевских нарративов. Этот разговор мог изменить их видение ситуации".

Украинцы, опрошенные в Киеве, признали, что Трамп часто меняет свое мнение. Однако они были осторожно оптимистичны: Белый дом назвал встречу "очень продуктивной дискуссией".

Даже короткий диалог между Зеленским и Трампом стал для украинцев важным сигналом перемен. Ведь раньше администрация Трампа часто демонстрировала снисходительное отношение к Путину и неприязнь к украинскому лидеру.

Именно поэтому заявления Трампа на Truth Social после встречи многие украинцы восприняли как своеобразное подтверждение того, что они предупреждали уже давно: Путину нельзя верить. Россия захватила Крым еще в 2014 году. С тех пор Украина борется на Донбассе, где Россия регулярно нарушала условия мирных соглашений, заключенных для прекращения боевых действий. Также Путин неоднократно уверял, что не планирует полномасштабное вторжение в Украину — вплоть до момента, когда российские войска пересекли границу в 2022 году.

Именно из-за этой истории Украина всегда настаивала на том, что любое мирное соглашение с Россией должно содержать реальные гарантии безопасности, а также добивалось членства в НАТО, хотя эта цель была отложена.

Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга, транслировавшего российское государственное телевидение в воскресенье, заявил, что обсуждать условия возможного мирного соглашения еще рано, подчеркнув, что переговоры не ведутся публично.

Украина со своей стороны продвигает собственный вариант мирного плана, предполагающего привлечение европейских миротворческих сил при поддержке США. В соцсетях после субботней встречи Зеленский сообщил, что они с Трампом обсуждали "полное и безоговорочное прекращение огня" и "устойчивый мир, который будет предотвращать новую войну", не раскрывая деталей разговора.

Трамп не раз заявлял, что Украина проигрывает войну и не имеет достаточных рычагов для заключения выгодного соглашения с Россией — это его типичный прагматический подход к международной политике, который часто противоречит позиции других западных лидеров. В то же время украинские официальные лица в воскресенье отрицали потерю региона.

Министр экономики Юлия Свириденко, близкая соратница Зеленского, назвала встречу двух президентов "возможностью двигаться вперед и строить настоящий мир на основе силы". В соцсетях она подчеркнула, что только ужесточение санкций и дополнительное давление на Россию способны остановить войну.

После встречи Зеленского и Трампа сенатор-республиканец Линдси Грэм, ранее один из самых ярых союзников Украины, но в последнее время более осторожный в своих оценках, похвалил администрацию Трампа за попытки договориться о прекращении огня. Он также поддержал идею ужесточения санкций против Москвы.

Несмотря на положительные сигналы от субботней встречи, давление на Украину по заключению соглашения только растет — как внутри страны, так и со стороны США. Мэр Киева Виталий Кличко, имеющий напряженные отношения с Зеленским, в комментарии BBC после массированной ракетной атаки предположил, что, возможно, пора обсуждать передачу части территорий в обмен на мир, по крайней мере, временно. Зеленский также признал, что Украина может рассмотреть вопрос уступок при условии предоставления гарантий безопасности, таких как членство в НАТО.

Даже несмотря на положительные впечатления от субботнего разговора, напряжение в отношениях между Зеленским и Трампом осталось. После первой короткой беседы украинский представитель анонсировал вторую встречу в субботу, однако Трамп поспешно покинул Ватикан после церемонии прощания с Папой Франциском, чтобы успеть вернуться на свой гольф-курорт в Нью-Джерси. Украинская сторона объяснила отмену повторного разговора "плотным графиком обоих президентов".