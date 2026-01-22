ТСН в социальных сетях

Политика
7360
1 мин

Встреча Трампа и Зеленского пошла не по плану: FT раскрыла детали напряженной встречи в Давосе

Владимир Зеленский прибыл в Давос в надежде финализировать важные договоренности с США по послевоенному восстановлению и гарантиям безопасности. Однако, несмотря на предварительную подготовку документов, встреча с Дональдом Трампом завершилась без каких-либо подписанных соглашений.

Ирина Игнатова
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский надеялся завершить оформление соглашений об экономическом восстановлении Украины и послевоенной безопасности во время встреч с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Давосе на этой неделе. Но все пошло не по плану.

Об этом сообщает Financial Times, анализируя итоги переговоров.

Документы были готовы

По данным издания, украинская сторона провела серьезную предварительную работу. Тексты соглашений были предварительно согласованы с американскими должностными лицами еще до начала саммита.

Ожидалось, что лидеры лишь удостоверят эти договоренности. Однако все пошло не по сценарию Киева. Документы остались "незавершенными и неподписанными".

Трамп не дал гарантий

Дональд Трамп покинул швейцарский курорт после часовой встречи с президентом Украины. Как отмечает FT, стороны разошлись, "не взяв на себя никаких обязательств по поводу соглашения".

Издание называет такой финал "неудачей для Зеленского", который пытался заставить своего американского коллегу взять на себя дальнейшие обязательства по поддержке Украины.

Вместо четкого документа с гарантиями Киев получил лишь продолжение неопределенности относительно позиции Белого дома в вопросе долгосрочной безопасности и экономической помощи.

Напомним, Зеленский выступил с предложением создать Объединенные вооруженные силы Европы , которые могли бы эффективно защищать континент от внешней агрессии. Инициатива прозвучала на фоне опасений по поводу угрозы со стороны России.

