Переговоры Зеленского и Трампа / © Associated Press

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме прошла без какого-либо серьезного противостояния между двумя сторонами. В то же время понимание относительно способа завершения войны, кажется, не было достигнуто.

Издание The Hill назвало ключевые итоги переговоров, три из которых непосредственно касаются Украины.

Комплимент Зеленскому

Американские журналисты обратили внимание на то, что Дональд Трамп остался доволен внешним видом президента Зеленского, высказав комплимент относительно его одежды.

«Я думаю, что он прекрасно выглядит в этой куртке. Она красивая. Надеюсь, люди это заметят. Она очень стильная», — сказал президент о наряде украинского президента.

Таким образом американский лидер загладил воспоминания о комментариях относительно якобы «неопрятного» вида Зеленского во время его посещения Белого дома в феврале этого года, которое закончилось скандальной перепалкой в Овальном кабинете.

Оценка намерений Путина

Дональд Трамп во время отрытой части встречи с Зеленским выразил оптимистичный взгляд на прекращение войны России в Украине, развивая то, что он считает импульсом после переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в начале этого месяца.

По словам американского лидера, его разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг, 16 октября, якобы привел к прогрессу в желании Москвы заключить мирное соглашение.

Президент Украины Владимир Зеленский такого желания Кремля не заметил, указав на то, что Путин отказался прекратить огонь, несмотря на требования Трампа.

Украинский лидер настаивает, что оружие и гарантии безопасности для Украины являются ключом к достижению прочного мира.

«Томагавки» для Украины

Дональд Трамп не поддержал стремление Украины приобрести крылатые ракеты дальнего радиуса действия «Томагавк», заявив, что Вашингтону «нелегко» поставлять эти боеприпасы.

«Надеемся, что им это не понадобится. Надеемся, что мы сможем завершить войну, не думая о „Томагавках“, — сказал президент США.

После встречи с Трампом Зеленский заявил, что «эту тему [поставки „Томагавков“] никто не отменял», но над ней нужно «больше работать».

Напомним, издание CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что Трамп и Зеленский не сошлись во мнениях относительно будущего в войне с Россией после встречи в пятницу, 17 октября. У Трампа сложилось впечатление, что Киев стремится к «эскалации и продолжению конфликта».