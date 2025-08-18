- Дата публикации
Встреча Трампа и Зеленского: в Bloomberg сообщили, что ожидать президенту Украины
Президент США публично заявил, что хочет скорейшего соглашения, а Киев должен принять реальность.
Президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры в понедельник, 18 августа, должны встретиться с Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Журналисты считают, что лидер США намерен достичь быстрого мирного соглашения, он будет давить на Украину.
«Трамп примет Зеленского и нескольких европейских лидеров, чтобы обсудить условия потенциального мирного соглашения», — отмечает медиа.
По данным источников, Трамп во время телефонного разговора заявил лидерам, что открыт для участия США в обеспечении гарантий безопасности Украины.
Также он сказал союзникам, что хочет быстро достичь соглашения и будет призывать Украину согласиться с этим, поставив цель — провести встречу Зеленского и Путина в течение недели.
Кроме того, окружение будет пытаться получить от Дональда Трампа объяснения относительно того, какие конкретно гарантии безопасности готовы предоставить США, пытаясь организовать встречу Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, после встречи с Путиным Трамп и Зеленский договорились о встрече в Вашингтоне, которая должна пройти при участии европейских лидеров. Президента Украины будут сопровождать европейские лидеры.
В NYT отмечают невиданную спешку в созыве встречи — в последний раз так быстро лидеров собирали перед войной в Ираке.
По словам высокопоставленного европейского дипломата, главная обеспокоенность союзников заключается в возможном повторении произошедшего в феврале инцидента.
Тогда Дональд Трамп во время публичного выступления подверг резкой критике Владимира Зеленского и заявил, что Украина «не имеет карт в руках» в войне против России. Этот случай вызвал волну возмущения европейских партнеров и заставил их сомневаться в будущей политике Вашингтона.
Теперь союзники боятся, что Трамп может использовать переговоры для продвижения собственных идей мирного урегулирования, которые, по их мнению, выгодны в первую очередь Москве. В частности, он фактически отказался от концепции прекращения огня как ключевой предпосылки для каких-либо договоренностей.
Накануне Трамп заявил, что Зеленский «может положить конец войне с Россией, если захочет», однако Украина не будет вступать в НАТО.