Встреча Трампа и Зеленского в Давосе: действительно ли мирные переговоры вышли на финишную прямую

Когда может наступить мир в Украине

Саммит в Давосе стал площадкой для решающих заявлений по завершению войны в Украине.

В США отмечают, что переговорный процесс вышел на финальный этап, а европейские чиновники озвучили свои прогнозы и условия для установления мира.

Когда в Украине может закончиться война — Трамп назвал срок

Президент США Дональд Трамп в Давосе заявил, что война в Украине может закончиться в ближайшее время.

Повторяя свой рефрен о прекращении войн, он в очередной раз подчеркнул, что достигнут мир на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Мы урегулировали восемь войн. Я считаю, что еще одна (урегулирование — Ред.) начнется очень скоро. Это то, что я думал, будет легким, а оказалось, пожалуй, самым сложным», — высказался Трамп, имея в виду войну в Украине.

В свою очередь специальный представитель США Стив Уиткофф отметил, что переговоры по завершению войны в Украине продолжаются.

Встреча Зеленского и Трампа в Давосе: есть ли у Украины шанс на мир

В швейцарском Давосе 22 января состоялась встреча двух президентов - Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Переговоры продолжались около часа.

Советник президента Дмитрий Литвин назвал «хорошей» встречу Зеленского и Трампа в Давосе, которая длилась около часа.

Сам Дональд Трамп также положительно оценил переговоры, отметив: «Посмотрим, что будет» относительно возможных договоренностей.

«Все хотят, чтобы эта война закончилась. Война должна закончиться. Много людей погибает», — сказал Трамп.

Он подтвердил, что его команда сегодня посетит Москву для встречи с главой РФ Владимиром Путиным, и подчеркнул необходимость прекращения войны из-за больших человеческих потерь. По словам Трампа, вопрос участия Зеленского в Совете мира на встрече не обсуждался.

Ранее Трамп заявлял, что Украина и Россия приблизились к возможности договориться.

«Я считаю, что они находятся на той стадии, когда могут сойтись и заключить соглашение», — отмечал Трамп.

Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Давосе.

Он назвал ее «хорошей, продуктивной и содержательной» и рассказал, что обсудил с Трампом работу переговорных команд. Зеленский отметил, что коммуникация между Киевом и командой Трампа происходит в интенсивном режиме.

Президент Украины Владимир Зеленский во время панельной дискуссии на заседании Всемирного экономического форума в Давосе, 22 января 2026 года / © Associated Press

«Обсудили работу команд, и фактически каждый день — встречи или общение. Документы еще более подготовлены», — отметил президент.

Также темой разговора стала защита украинского неба от российских атак. Зеленский напомнил, что предыдущие переговоры с Трампом уже принесли реальные результаты в виде усиления противовоздушной обороны.

Мирные переговоры выходят на финишную прямую: что известно о переговорах в ОАЭ

Президент Украины анонсировал встречу представителей Украины, США и России 23 января в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, встреча продлится несколько дней.

Зеленский также сообщил, кто войдет в состав украинской делегации. По его словам, Украину представят:

Секретарь СНБО, глава украинской делегации Рустем Умеров;

Экс-руководитель ГУР, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица;

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Также вероятно, к ним присоединится начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Ранее Стив Уиткофф сообщал, что после запланированных встреч в Москве, американские представители направляются для дальнейших обсуждений в Абу-Даби, где начнут работать рабочие группы.

Виткофф, что сейчас переговорный процесс выходит на финальный этап. Также дипломат отметил прогресс в переговорах и высоко оценил украинскую команду.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф / © Associated Press

В то же время спецпредставитель США заявил, что после длительных консультаций (в частности в Женеве — Ред.) сторонам удалось свести все разногласия к одному ключевому пункту.

«Я думаю, что мы свели это к одному вопросу, и мы обсудили различные его варианты, а это означает, что он решаемый. Поэтому, если обе стороны хотят решить это, мы это сделаем», — подчеркнул дипломат.

Однако, несмотря на значительный прогресс в переговорном процессе, Владимир Зеленский сомневается в готовности Путина заключить мир.

«Я не уверен, что Путин хочет закончить эту войну в такой ситуации, в которой он сейчас: с потерями и без достигнутых целей, которые он хотел достичь в начале этой войны. Он на самом деле не хочет (завершения войны — Ред.)», — сказал Зеленский во время общения с журналистами на полях саммита в Давосе.

Как заставить Россию прекратить войну

Президент Финляндии Александер Стубб выразил сомнение, что РФ согласится на мирный план из 20 пунктов, несмотря на общее видение Украины и Запада. Он призвал сосредоточиться на немедленной помощи Киеву.

Президент Финляндии Александер Стубб / © Associated Press

«Я не убежден, что Россия одобрит это, и это меня беспокоит. И поэтому я полностью согласен с Марком (Рютте — Ред.), что это еще не конец. Сейчас нам нужно сосредоточиться на настоящем и ближайшем будущем, а также на том, как мы можем предоставить, поддержать и помочь Украине», — высказался Стубб.

Он подчеркнул, что не считает убедительным аргумент о том, что Россия не хочет заканчивать войну, потому что верит в свою способность продвинуться вперед на фронте.

«Я думаю, что аргумент о том, что Россия не хочет заканчивать эту войну, потому что для Путина это слишком дорого, он не сможет заплатить российским солдатам», — добавил Стубб.

По словам Стубба, есть два фактора, которые заставят РФ прекратить войну:

максимальная военная поддержка Украины;

усиление экономического давления на Москву.

В то же время Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию главным противником Альянса. Он подчеркнул, что Украина защищается от российской агрессии, держа оборону за весь Альянс.

Война в Украине / © Associated Press

Генсек призвал союзников немедленно обеспечить финансирование для ракет -перехватчиков ПВО, которые США готовы предоставить. Он также отметил, что мирные переговоры не должны останавливать военную поддержку, которая нужна Украине уже сейчас.

В то же время политолог Дмитрий Васильев отмечает, сохранить благосклонность Белого дома Киеву удастся только через доказательство практической пользы от украинских побед.

Он считает, что стабильная поддержка Вашингтона возможна лишь при условии, что действия ВСУ будут отвечать государственным интересам США. Киеву необходимо профессионально убедить администрацию Трампа в трех аспектах:

истощение РФ будет выгодным для самих Штатов,

важности продолжения поставок оружия через Европу

критической роли совместной разведки.

Заметим, что во время форума в Давосе Зеленский предупредил об угрозе для НАТО. По словам украинского лидера, российские ракеты и дроны, которые сегодня терроризируют Украину, завтра могут быть направлены против любой страны Альянса.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.