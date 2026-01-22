- Дата публикации
Встреча Трампа и Зеленского завершилась: есть ли шанс на мир
Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Давосе завершилась.
Встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в швейцарском Давосе сегодня, 22 января, уже завершилась.
Об этом сообщил журналистам спикер президента Украины Сергей Никифоров.
По его словам, в конце встречи оба президента немного пообщались тет-а-тет.
Советник президента Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, в комментарии NV добавил, что встреча была «хорошей».
Судя по таймингу, переговоры между лидерами продолжались около часа.
«Сколько длилась — не считали, но встреча хорошая», — отметил Литвин журналистам.
Что сказал о встрече Трамп
Как пишет Sky News, Дональд Трамп предстал перед камерами после встречи с Владимиром Зеленским в Давосе. Глава Белого дома говорит, что переговоры с президентом Украины были «хорошими».
Трампа спросили, есть ли шанс заключить соглашение, он ответил: «Посмотрим, что будет».
Президент США подтвердил, что его команда встретится с Путиным в Москве позже сегодня.
«Все хотят, чтобы эта война закончилась. Война должна закончиться. Многие гибнут», — сказал Трамп.
Президент США также сообщил журналистам, что они не обсуждали вступление Зеленского в Совет мира.
По данным CNN, Зеленский должен выступить с речью в ближайшее время.
Напомним, что президент Зеленский прибыл в Швейцарию сегодня.
Выступая в Давосе вчера, 21 января, Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже сегодня. Трамп был уверен, что Зеленский уже в Швейцарии, и предположил, что он, возможно, даже сидит в этом зале.
Однако Владимир Зеленский сначала заявлял, что решил не ехать в Швейцарию из-за частичного блекаута в Киеве.