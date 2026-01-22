Встреча Трампа и Зеленского завершилась: есть ли шанс на мир

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото / © Getty Images

Встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в швейцарском Давосе сегодня, 22 января, уже завершилась.

Об этом сообщил журналистам спикер президента Украины Сергей Никифоров.

По его словам, в конце встречи оба президента немного пообщались тет-а-тет.

Советник президента Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, в комментарии NV добавил, что встреча была «хорошей».

Судя по таймингу, переговоры между лидерами продолжались около часа.

«Сколько длилась — не считали, но встреча хорошая», — отметил Литвин журналистам.

Что сказал о встрече Трамп

Как пишет Sky News, Дональд Трамп предстал перед камерами после встречи с Владимиром Зеленским в Давосе. Глава Белого дома говорит, что переговоры с президентом Украины были «хорошими».

Трампа спросили, есть ли шанс заключить соглашение, он ответил: «Посмотрим, что будет».

Президент США подтвердил, что его команда встретится с Путиным в Москве позже сегодня.

«Все хотят, чтобы эта война закончилась. Война должна закончиться. Многие гибнут», — сказал Трамп.

Президент США также сообщил журналистам, что они не обсуждали вступление Зеленского в Совет мира.

По данным CNN, Зеленский должен выступить с речью в ближайшее время.

Напомним, что президент Зеленский прибыл в Швейцарию сегодня.

Выступая в Давосе вчера, 21 января, Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже сегодня. Трамп был уверен, что Зеленский уже в Швейцарии, и предположил, что он, возможно, даже сидит в этом зале.

Однако Владимир Зеленский сначала заявлял, что решил не ехать в Швейцарию из-за частичного блекаута в Киеве.