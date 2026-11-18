Трамп, Си и Путин. / © ТСН.ua

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Лидеры Китая, США и России — Си Цзиньпин, Дональд Трамп и Владимир Путин — должны провести трехстороннюю встречу 19 ноября во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

О чем будут говорить Си, Трамп и Путин во время встречи, читайте на ТСН.ua.

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Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, сообщает «Укринформ», что главы трех государств проведут «углубленный обмен мнениями» по важным вопросам, которые касаются «мира во всем мире».

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В то же время, китайский дипломат не стал раскрывать подробности будущих переговоров. Он лишь отметил, что МИД Китая обнародует информацию о встрече сразу после ее завершения.

В свою очередь, помощник «фюрера» РФ Юрий Ушаков заявил, что в настоящее время повестка дня встречи еще окончательно не согласована. По его словам, участники переговоров могут поднять «любые вопросы» и «широкий круг международных проблем», в том числе и войну в Украине.

Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что украинский вопрос будет в повестке дня, Ушаков заявил, что лидеры «вряд ли смогут обойтись без дискуссии» на этот счет.

«Я думаю, что без дискуссии по этому вопросу лидеры вряд ли обойдутся», — высказался помощник диктатора РФ.

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Также помощник Путина сообщил, что работа над согласованием трехстороннего документа по итогам саммита РФ, США и Китая продолжается. По его словам, отдельные параметры будущего документа уже обозначились. В частности, говорит он, Си, Путин и Трамп сосредоточатся на международной ситуации и «на конфликтах, которые сегодня обостряются».

Встреча лидеров в Китае — последние новости

Сегодня, 18 ноября, Путин в Китае уже провел встречу с Си Цзиньпином, во время которой лидеры не жалели лести в адрес друг друга. Их переговоры продолжались два часа. В частности, лидер КНР подчеркнул, что Пекин и Москва должны предпринять более конкретные шаги для углубления всестороннего сотрудничества и «возглавить и продвигать тенденцию к многополярному миру».

Президент США Дональд Трамп также прибыл в Шэньчжэнь. Прямо в аэропорту его лично встретил Си. Лидеры встретились у президентского самолета Air Force One и обнялись.

Между тем, в Кремле пожаловались, что Путин может остаться без полноценной встречи с Трампом. Спикер Дмитрий Песков сообщил, что время двусторонних переговоров президентов США и РФ до сих пор не согласовано.

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