Путин, Трамп, Си / © Associated Press

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Встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина , намеченная на четверг, 19 ноября, вряд ли принесет договоренности по ключевым международным вопросам. Такую оценку приводит The New York Times .

Издание скептически относится к сравнению саммита с Ялтинской конференцией 1945 года. Но продолжалась восемь дней и сопровождалась работой дипломатов и военных. Нынешняя встреча, по данным NYT, займет около часа и, скорее, станет случаем для совместной фотосессии.

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Между участниками остаются противоречия по поводу войны в Украине, конфликта с Ираном, ядерного арсенала Китая, регулирования искусственного интеллекта и космического вооружения.

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В то же время, совместное появление имеет политическую ценность для каждого из лидеров. По оценке NYT, Трамп стремится продемонстрировать международное влияние после поражения республиканцев на выборах. Путин получает возможность показать, что с ним продолжают считаться, несмотря на агрессию против Украины. Си является организатором глобального диалога.

Приоритеты участников тоже отличаются. Трамп называет главной темой контроля над ядерными вооружениями. Путин, по мнению издания, попытается продвинуть урегулирование войны на условиях Москвы, а Си укрепить международные позиции Китая.

Президент Центра анализа европейской политики Алина Полякова считает, что для Путина участие в саммите является прежде всего способом обрести международную легитимность.

Напомним, президенты США, РФ и КНР - Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин - проведут 19 ноября трехстороннюю встречу в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Пока известно, что Путин 18 ноября уже провел переговоры с Си.

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