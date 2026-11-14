ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
147
Время на прочтение
2 мин

Встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина: будут ли обсуждать войну в Украине

Остается открытым вопрос, коснутся ли потенциальные договоренности непосредственно безопасности Украины и российской агрессии.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Первая в истории трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина состоится на полях саммита

Первая в истории трехсторонняя встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина состоится на полях саммита / © ТСН

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе поднимет вопрос сокращения ядерных вооружений.

Об этом пишет Reuters.

«Он обсудит сокращение ядерного оружия в мире, распространение которого президент Трамп считает очень опасным», — сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэльс.

Она подтвердила, что трехсторонняя встреча лидеров состоится 19 ноября на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

По данным источника New York Post, лидеры могут обсудить войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи.

Между тем, китайские государственные СМИ сообщили, ссылаясь на спикера Министерства иностранных дел, что лидер Китая Си Цзиньпин примет участие в «двусторонних» переговорах на полях саммита АТЭС, но о трехсторонней встрече не сообщали.

Что известно о встрече трех лидеров

Путин предложил провести встречу с Трампом и Си для обсуждения прекращения войны в Украине. 19 октября Трамп заявил, что готов к этой встрече даже без участия президента Владимира Зеленского.

В то же время Зеленский заявил, что США, Китай и Россия могут проводить между собой трехсторонние встречи, но не без участия Украины, если речь идет о ее будущем.

В медиа предполагали, что Россия рассматривает этот саммит как «вторую Ялту», на которой судьбу Украины решат без ее участия. Однако США не подтверждали, что Украина будет среди вопросов, обсуждаемых в Китае.

В Еврокомиссии отмечали, что любое решение о завершении войны должно уважать территориальную целостность Украины.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie