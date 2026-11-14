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Встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина: будут ли обсуждать войну в Украине
Остается открытым вопрос, коснутся ли потенциальные договоренности непосредственно безопасности Украины и российской агрессии.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе поднимет вопрос сокращения ядерных вооружений.
Об этом пишет Reuters.
«Он обсудит сокращение ядерного оружия в мире, распространение которого президент Трамп считает очень опасным», — сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэльс.
Она подтвердила, что трехсторонняя встреча лидеров состоится 19 ноября на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.
По данным источника New York Post, лидеры могут обсудить войну в Иране и ситуацию вокруг Северной Кореи.
Между тем, китайские государственные СМИ сообщили, ссылаясь на спикера Министерства иностранных дел, что лидер Китая Си Цзиньпин примет участие в «двусторонних» переговорах на полях саммита АТЭС, но о трехсторонней встрече не сообщали.
Что известно о встрече трех лидеров
Путин предложил провести встречу с Трампом и Си для обсуждения прекращения войны в Украине. 19 октября Трамп заявил, что готов к этой встрече даже без участия президента Владимира Зеленского.
В то же время Зеленский заявил, что США, Китай и Россия могут проводить между собой трехсторонние встречи, но не без участия Украины, если речь идет о ее будущем.
В медиа предполагали, что Россия рассматривает этот саммит как «вторую Ялту», на которой судьбу Украины решат без ее участия. Однако США не подтверждали, что Украина будет среди вопросов, обсуждаемых в Китае.
В Еврокомиссии отмечали, что любое решение о завершении войны должно уважать территориальную целостность Украины.