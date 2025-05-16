Встреча Трампа, Путина и Зеленского опасна: Портников назвал скрытые риски

Если встреча президентов США, РФ и Украины состоится, Путин будет иметь более сильную позицию / © ТСН.ua

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Для президента США Дональда Трампа встреча с российским диктатором Владимиром Путиным оказалась гораздо важнее, чем для Путина встреча с Трампом. В то же время президентам США и Украины повезло, что Путин отказался ехать в Стамбул, ведь сейчас его позиции сильнее.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников.

Журналист отметил, что российский президент просто проигнорировал заявления Трампа, что тот приедет в Турцию, если там будет Путин.

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«Он [Путин — ред.] продолжал действовать по своему, уже очерченному в ночь с 10 на 11 мая, сценарию так, будто никаких высказываний Зеленского и Трампа не существовало. То, что Путин может не обращать внимания на заявления Зеленского, это понятно. Для него любой президент Украины — просто первый секретарь обкома, с которым можно не считаться, а страну которого можно просто разрушить и завоевать. Но то, что Путин фактически проигнорировал идею президента США, что сам он может прибыть на российско-украинские переговоры, свидетельствует о том, что Путин не очень горит желанием встречаться с Трампом», — отметил Портников.

По его мнению, даже если встреча Трампа и Путина состоится, президент США заранее будет в плохой, слабой позиции по сравнению с российским лидером. В то же время Портников считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому повезло, что Путин не приехал в Стамбул, равно как повезло и Дональду Трампу.

«Действительно, Путин мог появиться в Стамбуле только в том случае, если бы там появился Трамп. Действительно, будь это Путину важно, могла бы состояться трехсторонняя встреча президентов Соединенных Штатов, России и Украины. И действительно, в этой ситуации Трамп и Путин могли бы оказывать совместное давление на украинского президента, чтобы заставить его принять большинство тех условий, которые сейчас выдвигает РФ якобы для завершения российско-украинской войны. И действительно, Путин выдвигал бы эти условия не для того чтобы закончить войну, а для того, чтобы по привычному для себя сценарию дестабилизировать ситуацию в Украине и улучшить себе позиции для оккупации всей территории нашей страны, ее ликвидации как государства и присоединения этой территории к составу Российской Федерации», — пояснил журналист.

Он добавил, что в такой ситуации Путин мог бы использовать Трампа «в темную». Американский президент мог бы поверить, что Путин стремится закончить войну и поддержал бы его требования. На самом же деле невольно стал бы союзником путинской игры, направленной на дестабилизацию Украины с целью ее дальнейшего поглощения.

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«Ну, а если бы Зеленский не согласился с большинством этих условий, а я уверен, что он в такой ситуации не согласился бы, это дало бы возможность Путину выставить Зеленского неконструктивной фигурой в глазах Трампа и добиться прекращения военной и финансовой помощи Украине в будущем. Это тоже есть в планах и задачах президента Российской Федерации», — отметил Виталий Портников.

Напомним, аналитик раскрыл почему на самом деле Путин предложил переговоры с Украиной в Турции. По словам Валерия Клочко, заявление кремлевского диктатора о готовности к переговорам с Украиной стало результатом внешнего давления, в том числе со стороны США.