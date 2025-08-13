Встреча Трампа с Путиным: эксперт назвал возможные сложности во время разговора

Встреча Трампа и Путина / © ТСН

В ходе общения американского главы Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным может возникнуть проблема перевода. Кроме того, у лидера США нет качественных экспертов по России.

Об этом в эфире «КИЕВ24» сказал предполагающий Андрей Городницкий, политический эксперт.

Он отмечает, что не следует забывать о манере общения русского вождя.

«Путин вообще специфически разговаривает, у него специфические шутки. Человеку, который не сильно за ним следит, тем более не изучает его манеру общения, очень сложно затем ему передать информацию. Это очень важно», – отметил он.

Были случаи, когда Путин саркастически отвечал, с шуткой совсем другого содержания, чем переводчики передавали Трампу. Последний думал, что это комплимент, на самом деле Путин насмехался над ним.

Кроме того, есть информация FT о том, что у Трампа нет качественных экспертов по РФ, которые могли бы направить его мнение на определенную истину о том, что Россия может манипулировать и врать.

«У того же Виткоффа нет никакого дипломатического образования. Это один из примеров, которыми людьми себя окружил Трамп, и это может сыграть в минус прежде всего ему самому», — заключил эксперт.

Напомним, в РФ сделали заявление о темах встречи Путина с Трампом.

Как заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, лидеры двух стран обсудят «все накопившиеся вопросы» в двусторонних отношениях между США и Россией, ведь это очень важно с точки зрения «обеспечения международного мира и стабильности».

В то же время консультации с европейскими странами российское чиновник назвал «незначительными».