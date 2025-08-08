Встреча Трампа с Путиным: главные интриги

Путин и Трамп / © Associated Press

Президент Российской Федерации Владимир Путина, вероятно, впервые встретится с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом после начала российско-украинской войны и это может указывать на наличие четких договоренностей.

Об этом пишет издание SkyNews.

По данным журналистов, Трамп планирует использовать силу своей личности, считая, что шесть месяцев неуступчивости Москвы исчезнут после встречи с главой Кремля с глазу на глаз.

«Впрочем, слишком низкая вероятность, что Путин согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, новые контакты между президентами — не признак того, что приостановится война в Украине», — отмечает издание.

Поведение Путина, который якобы согласился на какие-то переговоры, могут назвать очередным затягиванием времени.

«С одной стороны, это может сигнализировать о том, что достигнута точка согласия, и для ее закрепления нужна личная встреча. Такой позиции всегда придерживалась Россия. Она постоянно заявляет, что встретится на президентском уровне только при условии договоренности. С другой стороны, там может быть ничего существенного. Это может быть просто показуха», — говорится в статье SkyNews.

Напомним, Владимир Путин подтвердил, что планирует встретиться с Дональдом Трампом и назвал ОАЭ одним из возможных мест, где может пройти эта встреча. Он также заявил, что для встречи с Владимиром Зеленским должны быть созданы условия и пока до этого далеко. В то же время, Дональд Трамп сказал, что Путину перед встречей с ним не нужно встречаться с Зеленским.

Информация о возможной встрече Трампа и Путина появилась поздно вечером в среду. Об этом заявил сам Трамп после того, как его спецпосланник Стив Уиткофф провел переговоры с Путиным в Москве.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф на переговорах в Кремле предложил президенту России провести встречу не только с Трампом, но и с Зеленским.

«Относительно варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, этот вариант был просто упомянут американским представителем во время встречи в Кремле. Но этот вариант напрямую не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила полностью без комментариев», — заявлял Ушаков.

После полномасштабного вторжения в Украину Путин оказался в международной изоляции и с тех пор ни разу не встречался с американским президентом. Его последний саммит с главой Белого дома состоялся в Женеве в 2021 году, когда у власти находился Джо Байден.