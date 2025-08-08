Встреча Трампа с Путиным: стали известны дата и новое место для переговоров

Путин и Трамп / © Associated Press

Реклама

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться уже в понедельник в Европе. Ранее Путин говорил, что страной, где могут состояться переговоры, могут стать ОАЭ.

Такую информацию обнародовало издание Fox News со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников издания, Рим рассматривается как потенциальное место встречи двух лидеров.

Реклама

«Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили Fox News, что встреча готовится уже в ближайший понедельник, и одним из возможных мест проведения является Рим», — отмечают журналисты.

Если встреча состоится позже на следующей неделе, Рим все еще остается среди вариантов, хотя рассматриваются и другие страны в Европе и других регионах. В то же время, как отмечает издание, встреча все еще может сорваться.

«Причиной тому является позиция президента Украины Владимира Зеленского, который заявил Дональду Трампу, что он не готов на то, чтобы Украина добровольно отказалась от части своих территорий в рамках мирного соглашения с Россией», — добавили в СМИ.

Напомним, Владимир Путин подтвердил, что планирует встретиться с Дональдом Трампом и назвал ОАЭ одним из возможных мест, где может произойти встреча. Он также заявил, что для встречи с Владимиром Зеленским должны быть созданы условия и пока до этого далеко. В то же время, Дональд Трамп сказал, что Путину перед встречей с ним не нужно встречаться с Зеленским.

Реклама

Информация о возможной встрече Трампа и Путина появилась поздно вечером в среду. Об этом заявил сам Трамп после того, как его спецпосланник Стив Уиткофф провел переговоры с Путиным в Москве.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф на переговорах в Кремле предложил президенту России провести встречу не только с Трампом, но и с Зеленским.