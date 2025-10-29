Встреча Трампа с Си Цзиньпинем: чего будет добиваться президент США

Трамп и Си / © Reuters

Реклама

Президент США Дональд Трамп, вероятно, попытается из-за Китая надавить на РФ. Впрочем, государство не демонстрирует желания способствовать завершению войны в Украине.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал политолог Петр Олещук.

"Если не можешь договориться с подчиненным, иди к начальнику". Очевидно, что для Трампа начальником Путина Си Цзиньпинь», — считает Олещук.

Реклама

Китай при желании вполне мог играть решающую роль в прекращении боевых действий в Украине, но он этого делать пока не хочет. Очевидно, планируя использовать Россию как средство давления на Запад, фактор войны в Украине как «козырь», который можно использовать в переговорах с США и европейцами.

«Если бы заинтересованность у Китая была, то вероятность того, что Путин все же принял бы требования по прекращению огня, выросла бы в разы», — уверяет специалист.

Более того, после последнего визита в Китай Путин лишь усилил обстрелы Украины и начал прибегать к провокациям в странах НАТО.

«Путин явно считает, что заручился поддержкой и получает полное одобрение в его политике по отношению к Украине», — заключил Олещук.

Реклама

Ранее Трамп сделал признание по поводу войны в Украине.

Так, глава США заявил, что ему якобы "удалось завершить восемь войн". Среди них Таиланд и Камбоджа, Индия и Пакистан, Армения и Азербайджан, Демократическая Республика Конго и Руанда, а также Ближний Восток.

"К этому списку присоединится и Россия-Украина", - заявил президент США.