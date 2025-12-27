Встреча Трампа с Зеленским: появились детали

Трамп и Зеленский / © Getty Images

В администрации президента США Дональда Трампа подтвердили, что американский лидер 28 декабря проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде.

Согласно расписанию лидера США, двусторонняя встреча состоится в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 по киевскому времени).

У этого курорта расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, куда, судя по расписанию, он приехал на выходные.

Напомним, Зеленский и Трамп встретятся в воскресенье.

Кроме вопросов безопасности, на повестке дня встречи будут управление Запорожской атомной электростанцией и контроль над территориями Донбасса, на которые претендует Москва. План Зеленского, который украинские чиновники позиционируют как демонстрацию готовности к компромиссу без уступок территориальной целостности еще не получил публичной реакции со стороны Вашингтона.

Дональд Трамп заявил, что окончательное решение по любому мирному соглашению между Украиной и Россией зависит исключительно от него. В частности, этот комментарий прозвучал накануне воскресной встречи во Флориде с Зеленским, который привезет новый 20-пунктный план урегулирования войны.

Отметим, в этот же уик-энд во Флориде Трамп примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который проинформирует президента США об угрозах со стороны Ирана. Президент подчеркнул, что визиты мировых лидеров свидетельствуют об «уважении США» и усиливают значение переговоров на глобальном уровне.