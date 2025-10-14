- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 1 мин
Встреча Трампа с Зеленским: стало известно, что станет главной темой переговоров
Есть определенные вопросы, которые невозможно обсуждать по телефону, сказал источник, знакомый с планами встречи.
Стало известно, что станет главной темой встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщило издание Axios.
Ссылаясь на два источника, знакомых с планами встречи, Axios пишет, что лидеры обсудят, какое оружие следует поставлять Украине, в частности возможности отправки Украине дальнобойных ракет «Томагавк».
«Есть определенные вопросы, которые невозможно обсуждать по телефону», — сказал один из источников.
Официальный представитель Белого дома также подтвердил, что встреча состоится.
Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября.
Что предшествовало
Ранее Зеленский также подтвердил, что на этой неделе отправится в Вашингтон для проведения встречи с Трампом.
«Главная тема — противовоздушная оборона», — подчеркнул он.
СМИ сообщали, что во время телефонного разговора 11 октября Зеленский и Трамп обсуждали поставки Tomahawk в Украину. Однако источники не сообщили, было ли принято окончательное решение.