Встреча Трампа с Зеленским: стало известно, что станет главной темой переговоров

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Getty Images

Стало известно, что станет главной темой встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило издание Axios.

Ссылаясь на два источника, знакомых с планами встречи, Axios пишет, что лидеры обсудят, какое оружие следует поставлять Украине, в частности возможности отправки Украине дальнобойных ракет «Томагавк».

«Есть определенные вопросы, которые невозможно обсуждать по телефону», — сказал один из источников.

Официальный представитель Белого дома также подтвердил, что встреча состоится.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября.

Что предшествовало

Ранее Зеленский также подтвердил, что на этой неделе отправится в Вашингтон для проведения встречи с Трампом.

«Главная тема — противовоздушная оборона», — подчеркнул он.

СМИ сообщали, что во время телефонного разговора 11 октября Зеленский и Трамп обсуждали поставки Tomahawk в Украину. Однако источники не сообщили, было ли принято окончательное решение.