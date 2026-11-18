Уиткофф и Кушнер не поедут на встречу / © Associated Press

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В китайском Шэньчжэне 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Однако Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не примут участия в этих переговорах.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, пишут росСМИ.

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«Уиткофф и Кушнер не примут участия во встрече лидеров РФ, США и Китая. Они заняты вопросами урегулирования в Украине», – сказал он.

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Встреча Трапа, Путина и Си — что известно

Владимир Путин прибыл с двухдневным рабочим визитом в Шэньчжэнь (КНР), где открывается 33-я встреча лидеров экономик АТЭС. Сегодня, 18 ноября, состоялась двусторонняя встреча с китайским лидером Си Цзиньпинем, она длилась более двух часов.

На 19 ноября запланирована трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Стороны якобы обсудят вопросы ядерного разоружения и стратегической стабильности. Впрочем, на Западе опасаются, что за закрытыми дверями лидеры могут поднять вопрос будущей войны в Украине без участия украинской стороны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести отдельную встречу с диктатором России Владимиром Путиным в китайском Шэньчжэне, «если такая возможность будет».

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что ожидает «большую потенциальную выгоду» от трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

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