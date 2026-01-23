Встреча Уиткоффа с Путиным и трехсторонние переговоры в ОАЭ: с чем Украина и США едут на саммит

Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум на встрече в Москве 22 января / © Associated Press

США заявляют о финальной стадии мирных переговоров по Украине. Спецпосланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнера провели на эту тему 22 января переговоры с президентом России Владимиром Путиным. А уже 23 января в Абу-Даби состоится трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России, темой которой станут территории и вероятное энергетическое перемирие.

Что обсуждали Уиткофф и Путин и с чем Украина и США летят на переговоры в Абу-Даби, читайте на ТСН.ua.

Готов ли Путин к миру? Заявления Уиткоффа перед встречей в Москве

Стив Уиткофф 21 января сообщил, что он и Кушнер встретятся с Путиным 22 января в Москве, чтобы обсудить 20-пунктный мирный план для прекращения войны в Украине. По словам Уиткоффа, план «готов более чем на 90%».

Американский представитель акцентировал, что запрос на встречу поступил от российской стороны, что может свидетельствовать о заинтересованности Кремля в диалоге на текущем этапе.

Уиткофф также отмечал, что в течение последних недель был достигнут «значительный прогресс» в отношениях и переговорных позициях между Украиной и Россией. По мнению американского дипломата, Путин хочет мирного соглашения с Украиной. В то же время самым большим камнем преткновения остается вопрос территорий.

Встреча представителей Украины и США в Давосе

В ночь на 22 января секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация в Давосе провела переговоры с международной инвестиционной компанией BlackRock по восстановлению Украины, а также встретилась с премьерами Норвегии и Катара.

Отдельное внимание уделили встрече с Кушнером и Уиткоффом, где обсуждали экономическое развитие, гарантии безопасности и критическую ситуацию в энергосистеме Киева после последних обстрелов. Умеров подчеркнул, что эти контакты являются частью подготовки к «окончательному соглашению» о восстановлении Украины, на фоне заявлений представителей США о значительном прогрессе в мирных переговорах и их следующем визите в Москву.

После этого Уиткофф высоко оценил украинскую команду и постоянный контакт с президентом Владимиром Зеленским. Он сказал, что с исполнительным директором BlackRock Ларри Финком разрабатывается план экономического восстановления Украины, предусматривающий создание беспошлинной зоны для украинского экспорта в США. Это должно стать «правилом игры» для развития промышленности.

Уиткофф также анонсировал, что вместе с Кушнером после визита в Москву они отправятся в Абу-Даби (ОАЭ) для финализации мирного соглашения между Украиной и Россией.

Посланник Трампа считает, что сейчас финишная прямая мирных переговоров.

Встреча Зеленского и Трампа в Давосе

В то же время 22 января в Давосе состоялась встреча Зеленского и Трампа. Стороны обсудили насущные потребности украинской обороны, в частности усиление ПВО, и согласовали дальнейшую работу дипломатических команд. Зеленский оценил результаты переговоров, назвав встречу «хорошей, продуктивной и содержательной». По его словам, коммуникация между Киевом и командой Трампа происходит в интенсивном режиме.

«Обсудили работу команд, и фактически каждый день — встречи или общение. Документы еще более подготовлены», — отметил украинский президент.

В свою очередь Трамп назвал переговоры с Зеленским «хорошими». Отвечая на вопрос журналистов, есть ли шанс заключить соглашение сегодня, президент США сказал: «Посмотрим, что будет».

«Все хотят, чтобы эта война закончилась. Война должна закончиться. Много людей погибает», — отметил Трамп.

Анализируя итоги этой встречи, Financial Times написало, что Зеленский надеялся во время встреч с Трампом и европейскими лидерами в Давосе на этой неделе завершить оформление соглашений об экономическом восстановлении Украины и послевоенной безопасности. Но все пошло не по плану.

По данным издания, Украина провела серьезную подготовительную работу. Тексты соглашений были предварительно согласованы с американскими чиновниками еще до начала саммита. Ожидалось, что лидеры лишь засвидетельствуют эти договоренности. Однако документы остались «незавершенными и неподписанными».

Как отмечает FT, Зеленский и Трамп разошлись, «не взяв на себя обязательств ни по одному соглашению». Издание называет такой финал «неудачей для Зеленского», который пытался заставить президента США взять на себя дальнейшие обязательства по поддержке Украины. Вместо четкого документа с гарантиями Киев получил лишь продолжение неопределенности относительно позиции Вашингтона в вопросе долгосрочной безопасности и экономической помощи.

Результат встречи Уиткоффа с Путиным в Москве

Вечером 22 января Уиткофф, Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления совместных служб США Джош Грюнбаум прибыли в Кремль на переговоры с Путиным по завершению войны в Украине. Участниками встречи также стали советник президента РФ Юрий Ушаков и спецпосланник диктатора Кирилл Дмитриев.

Переговоры продолжались более 3,5 ч. и завершились поздно в ночь на 23 января.

Ушаков сказал российским пропагандистским СМИ, что Москва согласилась принять участие в трехсторонней встрече с Украиной и США в ОАЭ 23 января. Российскую делегацию возглавит начальник ГРУ Игорь Костюков.

По словам советника Путина, встреча в Москве фокусировалась на том, чтобы получить информацию о контактах Вашингтона с Киевом и европейскими странами и «вместе уже вроде как на двоих определить параметры дальнейших действий». Американская сторона поделилась с Путиным информацией о встрече Трампа с Зеленским в Давосе.

Ушаков также отметил, что "без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит».

«Мы, как отмечал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед „специальной военной операцией“ (войной — ред.) целей именно на поле боя», — заявил советник хозяина Кремля.

На встрече также затрагивались темы Совета мира, Гренландии и других вопросов. По оценке Кремля, встреча была «во всех смыслах полезной» для обеих сторон.

Владимир Путин и Стив Уиткофф на встрече в Москве 22 января / © Getty Images

Трехсторонняя встреча Украины, США и России в Абу-Даби

Зеленский подтвердил, что 23 января в Абу-Даби состоится первая трехсторонняя встреча Украины, США и России. Переговоры продлятся два дня. Инициатором встречи была американская сторона.

Украину представят:

секретарь СНБО, глава украинской делегации Рустем Умеров;

руководитель Офиса президента Кирилл Буданов;

первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица;

глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Также, вероятно, к ним присоединится начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

«Это будет трехсторонняя встреча на уровне переговорщиков. Посмотрим, какой будет результат. Для меня то, что встреча состоится — это уже позитив. Это шаг», — сказал Зеленский.

Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

Зеленский также проинформировал, что на трехсторонних встречах Украина и Россия могут показать друг другу «варианты по территориям на востоке». Он признал, что территориальный вопрос на переговорах является одним из самых сложных. По словам президента Украины, эту проблему 22 января обсуждали с Трампом, Уиткоффом, Кушнером и госсекретарем США Марко Рубио.

«Я думаю, что на трехсторонних встречах (в ОАЭ — ред.) мы, возможно, покажем варианты друг другу. Это все о востоке нашей страны. Это все вопрос земли. Это вопрос, который мы не решили», — сказал Зеленский.

По его мнению, если все стороны будут сотрудничать, войну можно будет закончить.

По данным Financial Times, на переговорах в Абу-Даби Украина и США могут предложить РФ взаимное прекращение ударов по энергосистеме. Речь идет о том, что Москва прекратит наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре, а Киев прекратит атаковать нефтеперерабатывающие заводы и танкеры российского «теневого флота».

Собеседник FT выразил сомнение, что Путин согласится на эти предложения, ведь атаки на украинскую энергетику являются важным рычагом для Кремля. В свою очередь украинский чиновник сказал, что Киев также колеблется относительно энергетического перемирия, поскольку программа дальнобойных дронов успешно поражает нефтяные и газовые объекты РФ, а недавно и танкеры «теневого флота» в Черном и Средиземном морях.