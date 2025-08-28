Встреча Уиткоффа с украинской делегацией: эксперт спрогнозировал последствия переговоров

Стив Уиткофф / © Associated Press

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф лишь ретранслирует позицию Кремля, поэтому переговоры с ним украинской делегации не будут иметь никакого результата.

Такое мнение высказал политолог-международник Дмитрий Левусь в эфире телеканала «Киев24».

«Это тот персонаж, который на самом деле не слишком что-то решает. Он будет рассказывать об этих предложениях, которые якобы есть от Российской Федерации. А на самом деле мы знаем эти предложения. То есть он в принципе повторил то, о чем и так говорилось, что, мол, Украина должна уйти из Донецкой области. Здесь же все же понятно», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что российские удары по жилым кварталам Киева и даже по представительству Еврокомиссии свидетельствуют об откровенном пренебрежении политическим авторитетом США.

«Я не верю в то, что Соединенные Штаты вдруг изменят свою позицию и что-то жесткое применят в отношении России. И переговоры с Виткоффом тоже будут абсолютно бесплодными, потому что он — ретранслятор Кремля, не более», — добавил Дмитрий Левусь.

Напомним, по данным агентства Bloomberg, основными темами переговоров станут гарантии безопасности для Украины и подготовка к потенциальной двусторонней встрече Владимира Зеленского с российским президентом Путиным.

В состав украинской делегации, которая посетит Нью-Йорк, войдут руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Ранее в интервью Fox News Уиткофф сказал, что президент России Владимир Путин готов к миру, а его личное присутствие на предстоящих переговорах будет необходимым для заключения мирного соглашения.