Встреча украинской и американской команд в Саудовской Аравии: Зеленский назвал дату

После этой встречи у американской команды будут переговоры с россиянами.

Украинская и американская делегации в Саудовской Аравии встретятся в понедельник, 24 марта.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 20 марта во время пресс-конференции с премьером Норвегии.

После этой встречи у американской команды будут переговоры с россиянами.

Также президент сообщил, что потенциальное перемирие будет включать в себя как энергетическую инфраструктуру, так и другую гражданскую инфраструктуру.

"Мы подготовим список объектов гражданской инфраструктуры", – отметил он.

Ранее ТСН.ua сообщал, что агрессор Россия намеренно затягивает переговоры с Украиной о временном прекращении огня. Кремль хочет использовать это время для активизации наступления на западе Запорожской области и получения тактических преимуществ на фронте.

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