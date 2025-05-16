Встреча Украины и России в Стамбуле закончилась: россияне на переговорах выдвинули ультиматумы

Переговоры в Стамбуле / © Getty Images

Реклама

В Турции завершилась встреча между делегациями Украины, Российской Федерации.

Об этом сообщает аналитическое издание Clash Report.

Российская сторона переговоров выдвинула ряд условий, которые украинская делегация считает неприемлемыми. По словам дипломатического источника, на который ссылается агентство Reuters, эти требования являются «нереалистическими и выходят далеко за рамки того, что обсуждалось ранее».

Реклама

В частности, собеседник сообщил, что, вероятно, Россия требует от Украины полного вывода Вооруженных сил со своей собственной территории, которую Москва считает «спорной». Это, с точки зрения Украины, неприемлемая уступка, которая подрывает суверенитет и нарушает международное право.

В МИД Украины пока не комментируют эту информацию официально. Однако источники отмечают, что позиция Киева остается неизменной: никаких переговоров в условиях ультиматума не будет.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, переговоры в Стамбуле не принесли никакого результата.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, прокомментировав очередную дипломатическую попытку остановить войну.

Реклама

«Что и нужно было доказать: результатом переговоров стало… ничего», — заявил Железняк.

Он подчеркнул, что украинская делегация действовала профессионально, учитывая сложные геополитические условия.

«Играли идеально теми картами, которые нам раздали», — цитирует слова президента США Дональда Трампа депутат.

Вместе с тем Железняк критически оценил позицию западных партнеров, отметив, что после переговоров в Стамбуле так и не произойдет ни ужесточение санкций, ни конкретных решений по экономическому давлению на Россию.

Реклама

«Партнеры все про…ли», — эмоционально заметил он, намекая на отсутствие реального влияния со стороны союзников.

По его словам, никаких новых «адских санкций» после переговоров не вводят, хотя раньше об этом заявляли многие лидеры.

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле: что известно

Напомним, что в Стамбуле уже прошли трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Около 13:30 16 мая в турецком Стамбуле началась встреча делегаций страны-агрессорки России и Украины. Вчера представители Киева и Москвы переговоры не провели.

Реклама

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в начале встречи заявил, что Стамбульские переговоры должны завершиться российско-украинским саммитом.

РФ на переговорах с Украиной возглавляет советник Владимира Путина Владимир Мединский. В состав также вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и глава разведки Игорь Костюков.

Поэтому президент Владимир Зеленский заявил, что уровень российской делегации больше похож на бутафорский. Какой мандат имеют представители России, неизвестно.

Также, по информации Sky News со ссылкой на дипломатические источники, отмечалось, что украинская делегация обсудит возможную встречу президента Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.

Реклама