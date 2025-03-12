Встреча Украины и США: в МИДе поделились подробностями переговоров

Детали совместного заявления Украины и США пока не разглашаются.

Переговоры в Джидде стали испытанием на дипломатическое мастерство, умение находить нестандартные решения и придерживаться стратегических позиций. Как отмечают участники, встреча длилась более восьми часов почти непрерывно, что повлияло на принятие важных решений.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий в Facebook.

Особую роль играла эмоциональная и информационная составляющая. По словам участников, встреча проходила под давлением сотен телекамер и распространения неофициальной информации в медиа. Работа украинских журналистов на месте стала важным элементом информационной борьбы, что позволило формировать собственную повестку дня.

В украинской делегации были представлены как дипломатический, так и военный блок, что обеспечило профессиональный подход к ключевым вопросам.

Руководство переговорами осуществлял президент Владимир Зеленский, который настаивал на железобетонной защите принципиальных позиций и гибком подходе к другим вопросам, что позволило добиться положительного результата.

Детали совместного заявления пока не разглашаются, но результаты переговоров уже повлияли на стратегический баланс. Как отмечают участники встречи, Украина перехватила дипломатическую инициативу, что вызвало панику в российском информационном пространстве.

Напомним, после переговоров в Саудовской Аравии стало известно, что Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.

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