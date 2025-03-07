Встреча Украины и США в Саудовской Аравии: названы место и детали переговоров

Украинская делегация останется в Саудовской Аравии для встреч с американскими представителями.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии подтвердило проведение переговоров между Украиной и США, которые пройдут в городе Джидда.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление МИДа Саудовской Аравии.

Точную дату переговоров не называют, но отмечают, что они намечены на следующую неделю.

Ранее спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф заявил, что встреча, вероятно, состоится именно в Джидде, а не в Эр-Рияде.

Напомним, по словам спецпредставителя президента США с Ближнего Востока, Вашингтон будет пытаться договориться о рамках для мирного соглашения и первоначальном прекращении огня для Украины на встрече в Саудовской Аравии.

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