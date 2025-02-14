Встреча Украины, России и США в Саудовской Аравии: СМИ узнали планы команды Зеленского

Трамп заявлял, что встречи будут с "топовыми чиновниками".

Украинская сторона пока не планировала переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе, о чем заявил американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в команде Владимира Зеленского.

"Украинская сторона пока не планировала переговоры в Саудовской Аравии на следующей неделе", — сообщил представитель президентской команды.

Заявление Трампа

Глава Белого дома анонсировал встречу чиновников США, Украины и России на следующей неделе в Саудовской Аравии.

" Завтра (15 февраля – Ред.) состоится встреча в Мюнхене, а на следующей неделе – в Саудовской Аравии", — добавил он.

По словам Трампа, встреча будет не с его участием или участием Путина, "но с топовыми должностными лицами". Украина будет присутствовать на обеих встречах, сообщил Трамп.

Напомним, во время разговора с журналистами на Мюнхенской конференции Владимир Зеленский анонсировал визиты в Саудовскую Аравию и Турцию.

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