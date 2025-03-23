Встреча Украины с США в Эр-Рияде началась: кто в составе делегаций

В составе украинской делегации, в том числе присутствуют специалисты по энергетике.

Вечером 23 марта началась встреча с американской командой в Саудовской Аравии. На столе переговоров – предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Министр обороны Умеров сообщил, что встреча с американской командой в Эр-Рияде началась.

"На столе, в частности, предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры", — написал он.

В составе украинской делегации присутствуют специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компоненты.

"Сегодня работаем над рядом сложных технических вопросов – в составе нашей делегации специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компонент", – написал он Умеров.

Напомним, переговоры Украины с США в Саудовской Аравии начались вечером 23 марта в Эр-Рияде. Следом в понедельник должны встретиться делегации США и РФ.

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