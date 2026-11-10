ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
492
Время на прочтение
2 мин

Встреча в Абу-Даби о мире: Зеленский подытожил первый день переговоров

Владимир Зеленский подытожил первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Зеленский о первом дне в Абу-Даби: Подробно говорили о гарантиях безопасности и обмене пленными

Зеленский о первом дне в Абу-Даби: Подробно говорили о гарантиях безопасности и обмен пленными / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной команды по итогам первого дня дипломатических встреч в Абу-Даби (ОАЭ).

О результатах переговоров глава государства рассказал в соцсетях.

«Сегодня первый день встреч в Абу-Даби — сначала был разговор с европейскими и американскими партнерами, затем — трехсторонний формат между нашей, американской и российской делегациями», — сообщил он.

Трехсторонний формат Зеленский назвал конструктивным и достаточно содержательным. Стороны успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. В частности, освобождение пленных, которое Зеленский назвал приоритетом.

Кроме того, стороны подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украины и их длительном функционировании. Президент призвал создать реальные инструменты, чтобы заблокировать любое повторение войны.

Кроме гуманитарного трека и долгосрочной безопасности, стороны затронули тематику необходимости деэскалационных шагов на фронте и в инфраструктурной сфере.

Зеленский сообщил, что уже поставил украинской делегации четкие задачи на следующие дни переговорного процесса.

«Определил нашей команде четкие задачи для дальнейшего диалога — как в трехстороннем формате завтра, так и в дальнейшем на днях с представителями Президента Америки и представителями Европы. Главное — реально приблизить мир, и с украинской стороны будет только продуктивная, качественная, честная работа», — заверил он.

В ходе дискуссии в Копенгагенском университете Зеленский подтвердил, что уже пообщался с украинской делегацией в ОАЭ.

«С россиянами всегда тяжело. Мы с ними, мягко говоря, не самые лучшие друзья», — пошутил он.

Что известно о переговорах в ОАЭ

Напомним, в Абу-Даби завершился четырехчасовой раунд переговоров с участием Украины, США и России по миру. Главными темами переговоров стали гарантии безопасности.

В свою очередь госсекретарь США Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными.

После трехсторонних переговоров зять Трампа Кушнер заявил, что Путин демонстрирует готовность к завершению войны против Украины, но только «в надлежащих условиях».

The Economist писало, что переговорщики США предложили изменить административные границы Донетчины и Луганщины, чтобы президент РФ Владимир Путин мог заявить о «полном захвате Донбасса», но это произошло бы без передачи врагу подконтрольных Украине городов.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie