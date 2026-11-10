Встреча в Абу-Даби о мире: Зеленский подытожил первый день переговоров

Зеленский о первом дне в Абу-Даби: Подробно говорили о гарантиях безопасности и обмен пленными / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной команды по итогам первого дня дипломатических встреч в Абу-Даби (ОАЭ).

О результатах переговоров глава государства рассказал в соцсетях.

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«Сегодня первый день встреч в Абу-Даби — сначала был разговор с европейскими и американскими партнерами, затем — трехсторонний формат между нашей, американской и российской делегациями», — сообщил он.

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Трехсторонний формат Зеленский назвал конструктивным и достаточно содержательным. Стороны успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. В частности, освобождение пленных, которое Зеленский назвал приоритетом.

Кроме того, стороны подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украины и их длительном функционировании. Президент призвал создать реальные инструменты, чтобы заблокировать любое повторение войны.

Кроме гуманитарного трека и долгосрочной безопасности, стороны затронули тематику необходимости деэскалационных шагов на фронте и в инфраструктурной сфере.

Зеленский сообщил, что уже поставил украинской делегации четкие задачи на следующие дни переговорного процесса.

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«Определил нашей команде четкие задачи для дальнейшего диалога — как в трехстороннем формате завтра, так и в дальнейшем на днях с представителями Президента Америки и представителями Европы. Главное — реально приблизить мир, и с украинской стороны будет только продуктивная, качественная, честная работа», — заверил он.

В ходе дискуссии в Копенгагенском университете Зеленский подтвердил, что уже пообщался с украинской делегацией в ОАЭ.

«С россиянами всегда тяжело. Мы с ними, мягко говоря, не самые лучшие друзья», — пошутил он.

Что известно о переговорах в ОАЭ

Напомним, в Абу-Даби завершился четырехчасовой раунд переговоров с участием Украины, США и России по миру. Главными темами переговоров стали гарантии безопасности.

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В свою очередь госсекретарь США Рубио назвал переговоры в Абу-Даби продуктивными.

После трехсторонних переговоров зять Трампа Кушнер заявил, что Путин демонстрирует готовность к завершению войны против Украины, но только «в надлежащих условиях».

The Economist писало, что переговорщики США предложили изменить административные границы Донетчины и Луганщины, чтобы президент РФ Владимир Путин мог заявить о «полном захвате Донбасса», но это произошло бы без передачи врагу подконтрольных Украине городов.

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