Давид Арахамия

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Украинскую делегацию на встрече представителей Украины и России в Белом доме с первой леди США Меланией Трамп возглавит Давид Арахамия.

Об этом глава парламентской фракции «Слуга Народа» сообщил в комментарии ТСН.

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Напомним, 5 ноября Мелания Трамп соберет представителей Украины и России в Белом доме. Первая леди США также выступит с речью о прекращении огня в Олешках.

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В Кремле утверждают, что ничего не слышали о запланированной встрече представителей Украины и России в Белом доме при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

«Я ничего об этом не знаю. Мне об этом ничего не известно», — ответил спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков.

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