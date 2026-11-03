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Встреча в Белом доме с Меланией Трамп: кто возглавит делегацию Украины
Возглавлять украинскую делегацию на встрече с представителями РФ в Белом доме с участием Мелании Трамп будет Давид Арахамия.
Украинскую делегацию на встрече представителей Украины и России в Белом доме с первой леди США Меланией Трамп возглавит Давид Арахамия.
Об этом глава парламентской фракции «Слуга Народа» сообщил в комментарии ТСН.
Напомним, 5 ноября Мелания Трамп соберет представителей Украины и России в Белом доме. Первая леди США также выступит с речью о прекращении огня в Олешках.
В Кремле утверждают, что ничего не слышали о запланированной встрече представителей Украины и России в Белом доме при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.
«Я ничего об этом не знаю. Мне об этом ничего не известно», — ответил спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков.