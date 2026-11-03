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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Встреча в Белом доме с Меланией Трамп: кто возглавит делегацию Украины

Возглавлять украинскую делегацию на встрече с представителями РФ в Белом доме с участием Мелании Трамп будет Давид Арахамия.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Давид Арахамия

Давид Арахамия

Украинскую делегацию на встрече представителей Украины и России в Белом доме с первой леди США Меланией Трамп возглавит Давид Арахамия.

Об этом глава парламентской фракции «Слуга Народа» сообщил в комментарии ТСН.

Напомним, 5 ноября Мелания Трамп соберет представителей Украины и России в Белом доме. Первая леди США также выступит с речью о прекращении огня в Олешках.

В Кремле утверждают, что ничего не слышали о запланированной встрече представителей Украины и России в Белом доме при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

«Я ничего об этом не знаю. Мне об этом ничего не известно», — ответил спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков.

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