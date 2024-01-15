Встреча в Давосе: в ОП рассказали об итогах переговоров по формуле мира Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о результатах встречи советников по национальной безопасности и внешней политике в Давосе по имплементации Формулы мира Украины.

Об этом пишет Офис президента.

В Давосе состоялась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике. На ней было представлено более 80 государств и международных организаций.

Это мероприятие является логическим продолжением встреч, которые состоялись в 2023 году в Копенгагене, Джидде и Мальте.

Ермак напомнил, что в ходе консультаций на Мальте были обсуждены первые пять пунктов Формулы мира, а именно:

ядерную сохранность;

продовольственную и энергетическую сохранность;

освобождение заключенных и депортированных лиц;

восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

В Давосе представили еще пять пунктов Формулы: вывод российских войск и прекращение боевых действий, восстановление справедливости, экологической безопасности, предотвращение эскалации и повторения войны, а также вопрос подтверждения окончания войны.

Кроме того, состоялись две специальные сессии, посвященные продовольственной безопасности и гуманитарным аспектам войны соответственно.

"Будет не совсем правдой, если я скажу, что абсолютно все имеют одинаковую позицию. И это хорошо, потому что, как вы знаете, уникальность Формулы мира заключается в сочетании разных позиций и подходов. Но мы чрезвычайно объединены вокруг главных принципов, основанных на международном праве и нормах Устава ООН… У нас еще много работы впереди, но мы все на одной волне. И это очень вдохновляет. В течение двух лет этой ужасной войны Украина живет, борется. И, без сомнения, победит", – отметил Ермак.

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Андрей Ермак также подчеркнул, что президент Владимир Зеленский и его команда не согласятся ни на одну форму замороженного конфликта на территории Украины.

"Сегодня завершилась презентация всех десяти пунктов Формулы мира. По результатам консультаций мы хотим наработать совместный план ответственных государств мира. Следующим шагом может быть первый глобальный саммит на уровне лидеров государств и правительств, на котором будет дан старт на высшем политическом уровне для разработки и согласования единого, общего мирного плана. И если государство-агрессор будет реально демонстрировать желание завершить эту войну и вернуться к уважению к международному праву, мы для такого момента будем иметь этот общий мирный план", — рассказал руководитель ОП.

По результатам консультаций в Давосе Швейцария и Украина, сопредседатели четвертой встречи советников по национальной безопасности и внешней политике, согласовали совместное прес-комюнике.

В нем зафиксировано согласие, что безопасность Украины является неотъемлемой частью мировой и региональной безопасности, поэтому война против нашего государства – один из основных дестабилизационных факторов в мире.

Также отмечается, что всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины и всего мира должен основываться на Уставе ООН, соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и ключевых принципах международного права.

Напомним, 15 января президент Украины Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Швейцарию, где в тот же день открывается Всемирный экономический форум в Давосе.

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