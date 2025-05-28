Встреча в формате "Трамп-Зеленский-Путин": дипломат сказал, выгодно ли это для Киева

Трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и России является нежелательной для Киева / © ТСН.ua

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Даже если бы удалось организовать трехстороннюю встречу президентов Украины, США и России, она вряд ли принесла бы какие-нибудь весомые результаты. Впрочем, переговоры в формате Зеленский-Трамп-Путин пока «крайне маловероятны».

Об этом заявил дипломат Александр Хара в комментарии для "Эспрессо".

«Я считаю, что такая встреча крайне маловероятна, потому что с точки зрения российской пропаганды и видения Путина в Украине нет легитимной власти. Мы понимаем, что все это ерунда, но они пытаются держать эту линию. Второй момент – Путин хочет непосредственной встречи с Трампом, а самое главное – за нашей спиной, чтобы решить нашу судьбу и судьбу Европы», – объяснил дипломат.

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По его словам, часть аналитиков и политологов считают, что геополитически в мире будут три центра влияния США, Китай и РФ, а все остальные государства должны принять новый формат распределения.

«Я не думаю, что такая встреча, если она состоится, может принести результат. Понятно, что у нас красные линии, мы не можем отказаться от собственных территорий, прежде всего в юридической плоскости. Понятно, что у нас пока нет сил освободить эти территории силой оружия. Я абсолютно уверен, что нет иллюзий у Зеленского и команды, что можно по дипломатическому пути вернуть территории», — отметил Хара.

Он добавил, что оккупантам будет больно отдавать украденные ресурсы и захваченные территории, ведь они уже считают это своим, хотя не имеют на это никакого права.

«Не думаю, что такая встреча может принести результат. Честно говоря, она была бы нам не выгодна, потому что Путин мог бы выставить Зеленского и Украину как тех, кто не хочет мира. Что он предлагает длительный мир, но Украина должна согласиться на так называемые реалии на земле. Это не для нас приемлемо», — считает дипломат.

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В то же время Александр Хара добавил, что Зеленский делает очень правильно: загоняет Путина дальше в угол, показывает, что кремлевский диктатор не готов к завершению войны и только ищет разные поводы, чтобы избежать встречи с Зеленским в любом формате или месте.

Напомним, в Кремле назвали дату и место встречи для обмена "меморандумами" . Россия предлагает встретиться в Стамбуле 2 июня.