Встреча в Саудовской Аравии: Китай отреагировал на переговоры США и России

Сам Пекин не прочь присоединиться к переговорам.

Китай приветствует переговоры о войне в Украине. Впрочем, Пекин надеется на участие других сторон в переговорах. В частности, речь идет о самой Китайской Народной Республике.

Об этом заявил спикер китайского МИД Го Цзякунь, сообщает n-tv.

По его словам, КНР удовлетворена всеми усилиями для мира. В частности, "консенсус", достигнутый США и агрессорской Россией по мирным переговорам и участие их представителей в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди

Го Цзякун отмечает, что Пекин надеется на своевременное участие "всех сторон и заинтересованных сторон" в процессе мирных переговоров. Ведь, добавил он, Китай всегда верил в переговоры как единственным способом решить "кризис" — так китайские власти называют войну в Украине.

Напомним, сегодня, 18 февраля, состоялась встреча США и РФ в Саудовской Аравии. Вашингтон отмечает, что это первичный контакт, который поможет определить готовность Москвы к переговорам.

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