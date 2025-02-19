Встреча в Саудовской Аравии: Макрон прокомментировал переговоры РФ и США

Трамп может оказывать давление, подчеркнул французский президент.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что действующий президент США Дональд Трамп "может возобновить полезный диалог" с российским "фюрером" Владимиром Путиным.
Об этом заявил французский лидер, комментируя переговоры между новой администрацией США и Россией, сообщает AFP.
По его словам, американский президент "создает стратегическую двусмысленность для президента Путина".
Кроме того, Макрон считает, что глава Белого дома Дональд Трамп использует "очень жесткие слова" и создает "неопределенность", которая "может помочь оказывать давление".
Напомним, 18 февраля американская и российская делегация провели многочасовые переговоры в Саудовской Аравии. Каких-либо конкретных результатов пока нет. Стороны договорились договариваться.
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