Встреча в Саудовской Аравии: Макрон прокомментировал переговоры РФ и США

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что действующий президент США Дональд Трамп "может возобновить полезный диалог" с российским "фюрером" Владимиром Путиным.

Об этом заявил французский лидер, комментируя переговоры между новой администрацией США и Россией, сообщает AFP.

По его словам, американский президент "создает стратегическую двусмысленность для президента Путина".

Кроме того, Макрон считает, что глава Белого дома Дональд Трамп использует "очень жесткие слова" и создает "неопределенность", которая "может помочь оказывать давление".

Напомним, 18 февраля американская и российская делегация провели многочасовые переговоры в Саудовской Аравии. Каких-либо конкретных результатов пока нет. Стороны договорились договариваться.

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