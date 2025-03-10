Встреча в Саудовской Аравии: найдут ли Украина и США общий язык

После словесной перепалки двух президентов в Белом доме 11 марта в Саудовской Аравии состоится встреча делегаций из Украины и США.

Представители двух стран встретятся в городе Джидда для того, чтобы обсудить детали прекращения войны и для того, чтобы наладить отношения между двумя странами.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

Кто примет участие в переговорах

Как сообщил, 8 марта президент Владимир Зеленский, на переговоры с США отправятся:

руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак , возглавивший делегацию;

, возглавивший делегацию; министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ;

; экскомандир 93-й ОМБр "Холодный Яр", заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса ;

; министр обороны Украины Рустем Умеров.

Следует заметить, что глава государства тоже 10 марта встретился в Эр-Рияде с Наследным принцем Саудовской Аравии. После этого украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой.

В составе американской делегации будут:

госсекретарь США Марк Рубио;

спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф (который также привлечен к переговорам с Россией);

(который также привлечен к переговорам с Россией); советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Напомним, в таком же составе делегация США проводила переговоры с представителями РФ 18 февраля в Эр-Рияде.

Как пишет CNN, американская делегация встретится не только с украинскими представителями, но и с российскими. Переговоры проведут по отдельности.

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Однако спикер Кремля Дмитрий Песков отрицает участие РФ в переговорах с США в Саудовской Аравии.

По его словам, возобновление отношений РФ и США пока на начальной стадии, а впереди тяжелый путь.

О чем будут договариваться

По словам Стива Виткоффа, американская и украинская делегации во время встречи будут обсуждать детали мирного соглашения о прекращении войны с РФ, передает Clash Report.

Как отметил Владимир Зеленский, одной из ключевых тем переговоров будет соглашение о полезных ископаемых.

Reuters сообщает, что на переговорах США будет выяснять, готова ли Украина идти на " материальные уступки " как часть мирного урегулирования.

По информации издания, американская делегация намерена выяснить, готов ли Киев к улучшению отношений с администрацией президента Дональда Трампа после эмоциональной встречи лидеров двух стран 28 февраля.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий добавил, что кроме главной темы о пути к мирному соглашению, в повестке дня переговоров также будут двусторонние отношения Украины и США, стратегическое партнерство и его дальнейшее развитие.

Представитель МИД надеется, что сторонам удастся прийти к взаимовыгодным решениям и сделать взаимовыгодные шаги, в частности, будет возможность обсудить предложение Зеленского относительно тишины в воздухе и на море. По его словам, Украина в целом позитивно настроена на эту встречу.

Что предложит Киев

Financial Times сообщает, что на переговорах Киев может предложить Вашингтону вариант с частичным прекращением огня в обмен на возобновление поддержки США, в том числе в части обмена разведданными.

Киев готов остановить нанесение дальнобойных ударов и боевых действий против России в Черном море.

По данным источников Украина готова отдать приоритет для налаживания своих связей с США.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко сообщил, что Украина готова к прекращению огня в небе и море, однако не согласится на перемирие на земле. По его словам, условия перемирия должна предлагать украинская сторона.

В то же время The Economist отмечает, что если переговоры провалятся, США могут навязать Украине "то, что они и Россия решат", а у Киева не будет еще одного шанса улучшить отношения с американской стороной.

Что говорят в США

Администрация президента США считает, что руководство Украины готово двигаться вперед с требованием Вашингтона по процессу прекращения огня из РФ, сообщает издание BBC.

The Washington Post пишет, что команда Трампа также надеется на готовность Украины к мирному соглашению. Однако, там отмечают, США не будет предоставлять никаких гарантий восстановления военной или разведывательной поддержки Киева

"Тот факт, что они приезжают сюда на высоком уровне, для нас хороший признак того, что они хотят сесть и готовы двигаться вперед", — заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

В США заявляют, что возобновление военной и разведывательной поддержки будет зависеть от действий Украины.

Также американские чиновники отмечают, что соглашение о полезных ископаемых станет своеобразной гарантией безопасности для Украины, поскольку американцы, занимающиеся горнодобывающим бизнесом, будут находиться на месте.

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Даже сам глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду, что переговоры в Саудовской Аравии окончатся успехом.

"Я считаю, что на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", – заявил Дональд Трамп.

Представитель Трампа Стив Виткофф в понедельник, 10 марта, заявил, что США не прекращали предоставлять Украине разведывательные данные для оборонных операций. Он отметил, что ситуацию по предоставлению разведданных обсудят на переговорах в Саудовской Аравии.

Решающие переговоры

Издание The Economist предполагает, что встреча в Джидде может оказаться шантажом, тактикой затягивания времени или попыткой президента Трампа получить уступки, выгодные России.

Там отмечают, что влияние на переговорный процесс также будет иметь неприязнь команды Трампа к руководителю ОП Андрею Ермаку.

У Украины есть несколько целей, и в сотрудничестве с Францией и Великобританией она разрабатывает собственную стратегию для переговоров.

Минимальная цель встречи в Саудовской Аравии – соглашение с США по поводу полезных ископаемых. Также то, что Украина предложила перемирие на море и в воздухе, призвана заставить Россию выдвинуть условия. Западные чиновники считают, что эти шаги покажут готовность Украины к диалогу с Трампом.

Издание утверждает, что Киев, вероятно, исключит любые мирные соглашения, ограничивающие его перевооружение или признающие оккупацию.

Также, по мнению автора статьи, Украина вряд ли получит гарантию безопасности от США.

В издании отмечаю, что, исходя из последних сообщений, Путин может согласиться на перемирие, но условия, вероятно, будут жесткими: нейтралитет Украины и исключение иностранных миротворцев.

The Economist пишет, что Украина вряд ли рассмотрит подобные требования к началу реальных переговоров. Также эсспецпредставитель США Курт Волкер считает, что Россия использует перемирие для собственных интересов.

Источник издания на правах анонимности отмечает, что США и Россия действуют схожими тактиками, приближаясь к украинским "красным линиям", но конечная цель США остается неопределенной.

Авторы статьи подчеркивают, что для успешного мирного соглашения США должны оказывать давление на Кремль, чтобы он выполнил условия. Однако симпатии Трампа к Путину и его заявления о сложности работы с Украиной вызывают сомнения.

Эксспецпредставитель США Курт Волкер считает, что Трамп держит Украину "на коротком поводке", чтобы она согласилась на любой мир.

Украинский чиновник надеется, что перемирие вернет ситуацию в рациональное русло, но другие опасаются, что провал переговоров усилит давление со стороны США и оставит Украину в "серой зоне".

The Economist подчеркивает, что переговоры 11 марта решающие, потому что второго шанса может не быть.

Минимальные и максимальные ожидания

Факт встречи украинской и американской делегаций может стать минимальным результатом переговоров в Саудовской Аравии. Такое мнение высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире Радио NV.

По его словам, этот результат-минимум закрепит США как присутствующего медиатора на таких переговорах.

Также он считает, что в ближайшем будущем нужно будет снова организовывать встречу с уже подготовленными позициями, в частности украинской и европейской стратегиями.

Эксперт считает, что от переговоров не следует ожидать подписания соглашения и определенного четкого видения мирного договора.

По мнению Краева, максимальным результатом встречи может стать начало дипломатического процесса по прекращению огня, однако без обсуждения вопроса территорий и НАТО.

Также он считает, что без обсуждения вступления Украины в Альянс и возвращения территории есть определенный шанс отстоять собственную позицию.

Напротив Краеву, политолог-международник Максим Несвитайло считает, что переговоры в Саудовской Аравии могут быть неуспешными, потому что США хотят их сорвать. Он отметил, что Украину изначально не "не хотят слышать" и "не принимают ее позицию", а "лишь ищут повод, чтобы сорвать эти переговоры или перевести фокус внимания".

"Если бы ты к этому не готовился, ничего из этого не выйдет. Конечно, я хочу ошибаться. Но я не вижу оснований полагать, что эти переговоры к чему-то реальному приведут", – сказал эксперт.

Напомним, 18 февраля прошли переговоры в Эр-Рияде между представителями США и России. Эта встреча стала первой на высоком уровне после начала полномасштабной войны в Украине и вызвала широкий резонанс в мире.

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