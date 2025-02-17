Неизвестно, станет ли встреча в Саудовской Аравии первым шагом к встрече Трампа и Путина.

Встречи должностных лиц Соединенных Штатов Америки и агрессорки России в Саудовской Аравии, которые состоятся 18 февраля, не следует рассматривать как переговоры о завершении войны в Украине.

Об этом заявила спикер американского Государственного департамента Тамми Брюс, сообщает Barron's.

"Я не думаю, что люди должны рассматривать это как то, что касается деталей или продвижения вперед в каких-то переговорах", — высказалась она.

Брюс говорит, что переговоры между американской и российской делегациями будут "продолжением" переговоров президента США Дональда Трампа и российского "фюрера" Владимира Путина.

По ее словам, эта встреча станет для Вашингтона "первым шагом", чтобы убедиться, что Российская Федерация серьезно настроена на начало переговоров по прекращению войны против Украины.

Впрочем, представитель Госдепа не ответила на вопрос, могут ли переговоры в Саудовской Аравии способствовать проведению встречи между Трампом и Путиным.

Напомним, в Саудовской Аравии встретятся представители Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Встреча подтверждают российские СМИ и отмечают, что стороны будут обсуждать подготовку к возможной встрече президента США Дональда Трампа и российского "фюрера" Владимира Путина.

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