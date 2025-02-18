Москва говорит о важности отношений с Вашингтоном.

В России заявили, мол, президент США Дональд Трамп и его команда, которая будет вести переговоры в Саудовской Аравии "прекрасно решают проблемы".

Об этом заявил глава государственного фонда благосостояния России Кирилл Дмитриев, прибывший на переговоры в Эр-Рияд, сообщает CNN.

"Все, что я могу сказать, это то, что они отлично решают проблемы. Я считаю, что президент Трамп прекрасно решает проблемы", — высказался политик страны-агрессорки.

А мериканские переговорщики пока не дали прямых обещаний своим российским коллегам, подчеркнул Дмитриев. По его словам, мол, очень важно строить мосты, потому что "американо-российские отношения очень важны для мира".

"Я думаю, обещание таково: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества", — сказал он.

Он возразил, что Россия стремится смягчить санкции, с которыми столкнулась страна.

Напомним, в Саудовской Аравии встретятся представители Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Встреча подтверждают российские СМИ и отмечают, что стороны будут обсуждать подготовку к возможной встрече президента США Дональда Трампа и российского "фюрера" Владимира Путина.

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