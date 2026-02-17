Встреча в Швейцарии: о чем говорили Украина, США и РФ в первый день переговоров

В Женеве в течение первого дня встречи обсудили военный и политический блоки

Реклама

Во вторник, 17 февраля, в Швейцарии стартовали переговоры с участием делегаций Украины, США и России, где политический и военный блок отрабатывали практические аспекты возможных решений.

Об этом сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

О чем договорились

По словам Умерова, после общей части участники продолжили работу в отдельных группах по направлениям. Дискуссии были сфокусированы не на абстрактных декларациях, а на практических вопросах и механике возможных решений.

Реклама

Умеров особо отметил роль посредников, поблагодарив американских партнеров за конструктивное взаимодействие и готовность работать в интенсивном рабочем темпе.

Что дальше

На сегодняшний день политический и военный блоки свою работу завершили. О результатах первого дня переговоров уже сегодня будет сделан доклад президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Завтра утром профильные группы возобновят консультации.

Пять треков и фантастика от Трампа: что говорят эксперты

Нынешний раунд переговоров существенно отличается от предыдущих встреч в Абу-Даби, где говорили преимущественно о военных параметрах прекращения огня. В отличие от них, женевский раунд включает пять разных направлений : территориальные, военные, политические, экономические и гуманитарные аспекты.

Реклама

Главным камнем преткновения остается вопрос территорий. Владимир Путин продолжает требовать контроля над восточной частью Донецкой области. США выдвинули компромиссное предложение: создание «свободной экономической зоны» на спорных территориях параллельно с предоставлением Украине гарантий безопасности. Президент Зеленский ранее отмечал, что стороны не в восторге от этой идеи, однако окончательно ее не исключил.

Несмотря на оптимизм Дональда Трампа, назвавшего переговоры «важными», аналитики настроены скептически. Руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко назвал надежды на веские прорывы «фантастикой» из-за агрессивной риторики российских чиновников, прямым текстом заговоривших о необходимости «временной внешней администрации» в Украине.

Еще одна критическая проблема — санкции, снятие которых для России является приоритетом. Однако эксперт отмечает: даже если Трамп захочет пойти на уступки, ключи от экономического давления находятся в Евросоюзе. А результаты Мюнхенской конференции показали, что у президента США нет достаточных рычагов влияния на европейцев, которые не готовы простить агрессору.

Напомним, по информации источников РФ, трехсторонние переговоры продолжались более 6 часов, а по итогам первого дня встреч никаких заявлений от главы российской делегации не предусмотрено. Поэтому российская сторона воздерживается от публичных комментариев относительно хода и результатов переговоров.