Встреча в Вашингтоне: Трамп ответил, почему не звонил Путину перед лидерами ЕС

Путин и Трамп / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Президента США Дональда Трампа спросили о телефонном звонке Путина во время встречи в Белом доме, 18 августа, и реакции присутствующих. По словам американского лидера, он не делал этого перед европейскими лидерами, потому что это означало бы неуважение к диктатору.

Об этом Трамп сказал в эфире FoxNews.

«Ну, я думаю, они (лидеры ЕС — ред.) этого ожидали. Я не делал этого (звонка Путину — ред.) перед ними. Я думал, что это было бы неуважением президента Путина. Знаете, я бы этого не сделал, потому что у них не были самые теплые отношения. И действительно, президент Путин не хотел разговаривать с людьми из Европы. Я имею в виду, что это была часть проблемы», — сказал Трамп.

Журналист спросил: значит, Трамп покинул офис, чтобы позвонить Путину? Ведь годы россияне не общались с Белым домом, поскольку люди умирали. С Байденом и его людьми не было никакой коммуникации.

«Путин сказал мне. Годами он не разговаривал ни с кем из Белого дома, и долго он не разговаривал ни с кем из Европы. Нет, это разорванные отношения. И когда я приходил, у меня всегда были такие отношения, несмотря на мистификацию "Россия, Россия, Россия", которая действительно была очень опасна для нашей страны. Вопреки этому я поддерживал очень хорошие отношения. Я имею в виду, что вы видели, что когда он вышел из самолета, я вышел к нему», — отметил Трамп.

По словам Трампа, есть «теплота и чувство порядочности». Мол, это неплохо. Он также прокомментировал заявления, что это ужасно.

«Знаете что? У нас больше всего ядерного оружия в мире и оно самое мощное», — акцентировал Трамп.

Также лидер США отметил, что, по его мнению, лидеры ЕС были готовы к звонку Путину. А последний, добавил Трамп, был удовлетворен.

«Я думаю, они будто знали, что я в конце встречи собирался позвонить президенту Путину, и президент Путин этого ожидал. И он был там. Когда я позвонил по телефону, в России был час ночи. Но он был очень рад. Конечно. Он очень упорно работает, как и все мы», - заключил Трамп.

Ранее Трамп прокомментировал возможность переговоров между Зеленским и Путиным . Он считает, что встреча двух лидеров может состояться в более положительном тоне, чем ожидалось даже в Вашингтоне.

«Возможно, они ладят получше, чем я думал. Иначе я бы организовал встречу троих, а не двоих», — заявил Трамп.

Американский президент напомнил, что в отношениях Киева и Москвы долгое время царила «огромная неприязнь». Однако нынешние переговоры, по его мнению, могут открыть путь новым договоренностям.