Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков / © Associated Press

На переговорах с Украиной и США в Женеве 17-18 февраля российская делегация будет расширена. На встрече будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, в частности речь пойдет о территориях.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков анонсировал расширение российской делегации на предстоящих переговорах в Женеве. Так, кроме историка Владимира Мединского, в них будут участвовать заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие.

По словам спикера диктатора, Мединский остается главой делегации РФ в переговорах по Украине. В раундах в Абу-Даби он не участвовал, потому что там речь шла о вопросах безопасности.

Песков также сообщил, что на переговорах в Женеве будет обсуждаться более широкий спектр вопросов по сравнению с Абу-Даби, в частности речь пойдет о территориях.

Что известно о переговорах в Женеве?

Напомним, ранее Песков подтвердил, что в Женеве 17 — 18 февраля состоится новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ. Представитель Кремля отмечал, что российскую делегацию вновь возглавит Мединский, который ранее представлял страну на переговорах в 2022 и 2025 годах, заменив Костюкова, который руководил предыдущими раундами в ОАЭ.

В состав украинской делегации вошли: Рустем Умеров (секретарь СНБО), Кирилл Буданов (глава ОП), Андрей Гнатов (начальник Генштаба), Давид Арахамия (глава фракции «Слуга народа»), Сергей Кислица (заместитель главы ОП) и Вадим Скибицкий (заместитель начальника ГУР). Команда сосредоточится на безопасности и политических решениях для достижения длительного мира.

Заметим, накануне переговоров в Женеве президент Украины Владимир Зеленский провел на Мюнхенской конференции отдельные встречи с госсекретарем США Марко Рубио и американской делегацией в составе Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. С Рубио обсудили ситуацию на фронте, энергетику, гарантии безопасности и подготовку к переговорам в Женеве. Во время разговора с Кушнером и Уиткоффом, которые будут представлять Вашингтон на встречах с РФ, Зеленский уточнил позиции после переговоров в Абу-Даби. Глава государства подчеркнул, что украинская команда представит свои предложения на этой неделе.