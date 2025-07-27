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ТСН в социальных сетях

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Встреча "высшего уровня" с Путиным: Зеленский сказал, кого еще пригласит на переговоры

Зеленский рассказал Макрону, что на своей встрече с Путиным хочет видеть представителей Европы.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Зеленский рассказал Макрону о своих ожиданиях от встречи с Путиным

Зеленский рассказал Макрону о своих ожиданиях от встречи с Путиным / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский ожидает, что РФ вскоре ответит на предложение Украины провести встречу «на самом высоком уровне» до конца августа.

Об этом глава государства сказал в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Зеленский рассказал Макрону об итогах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле.

«Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответ относительно нашего предложения провести встречу на самом высоком уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы», — заявил он.

Заметим, что под встречей «на самом высоком уровне» Зеленский имел в виду личные переговоры с Путиным.

Президенты также обсудили евроинтеграционный путь Украины

«Договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время. Важно, чтобы Украина и Молдова и дальше двигались синхронно», — добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский рассказал Макрону о работе антикоррупционной инфраструктуры Украины. Он заверил, что его законопроект «гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них».

Напомним, что 23 июля делегации Украины и России третий раз встретились в Турции, чтобы обсудить прекращение войны.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Украина и Россия «в общих чертах согласны» по поводу необходимости проведения встречи президента Зеленского с Путиным.

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