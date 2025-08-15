Встреча, за которой будет наблюдать весь мир: что известно о саммите Трампа и Путина на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

На Аляске 15 августа состоится личная встреча президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина.

Переговоры двух лидеров запланированы на 22:00 по киевскому времени на закрытой базе в Анкоридже.

Что известно о переговорах и что следует от нее ожидать — читайте в материале ТСН.ua.

Символическое место встречи

Самая большая военная база Эльмендорф-Ричардсон (Elmendorf-Richardson) на Аляске, на которой должна состояться встреча Трампа и Путина, хорошо изолирована и имеет интересную историю, связанную с временами Холодной войны.

Эта отдаленная локация, по словам экспертов, имеет высокий уровень безопасности, а также близкое расположение к России (менее тысячи миль), что значительно сокращает время перелета для обоих президентов.

Кроме того, ее удаленность позволяет избежать массовых демонстраций протеста о присутствии Путина на территории США.

Также база имеет контролируемое воздушное пространство, укрепленные ворота и мгновенный доступ к военным подразделениям. И как действующая, она закрыта для общественности.

Эта военная база была создана в 2010 году, в результате слияния двух военных объектов. Один из них, а именно Эльмендорф, использовался во время Холодной войны для наблюдения за деятельностью Советского Союза и отслеживания возможных ядерных атак.

Сейчас на ней проживает более 32 000 военнослужащих, что составляет 10% населения города. Инфраструктура базы стоит около 15 миллиардов долларов, а ее площадь составляет около 344 квадратных километров.

Встречи на этой базе проводили четыре президента США и один высокопоставленный иностранный гость.

Состав американской и российской делегаций на Аляске

Кроме президентов, в состав американской делегации, которая примет участие в переговорах на Аляске, войдут:

госсекретарь США Марк Рубио;

министр финансов Скотт Бессент;

министр торговли Говард Лутник;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

специальный представитель президента Стив Виткофф;

пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

Кроме того, в последний момент к участию в переговорах присоединились министр обороны США Пит Гегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

Однако на встрече Трампа и Путина в Анкоридже не будет главного советника из Украины Кита Келлога.

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог / © Associated Press

Как отмечает CNN, российская сторона воспринимает Келлога как симпатизирующих Украине лицо и считает его присутствие на переговорах контрпродуктивным.

Ранее в Кремле сообщили, что участие в переговорах на Аляске примут:

глава МИД Сергей Лавров,

помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков,

министр обороны Андрей Белоусов,

министр финансов Антон Силуанов

спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Также там раскрыли подробности проведения саммита: встреча начнется с разговора президентов наедине, только в присутствии переводчиков, в то же время будут проходить переговоры делегаций по формуле «5 на 5».

После этого лидеры проведут совместную пресс-конференцию.

После переговоров Трамп покинет Анкоридж в 21:45 (4:45 по Киеву). Возвращение в Вашингтон ожидается утром 16 августа.

Приготовление к встрече на высшем уровне и встреча с почестями

Американский президент намерен лично и с торжествами встретить Владимира Путина в Анкоридже, пишет NBC News.

Речь идет о красной дорожке, которую расстелит перед кремлевским диктатором в честь его на объединенную базу «Эльмендорф-Ричардсон».

Когда было объявлено о проведении саммита, единственный спецагент на Аляске начал готовиться к прибытию сотен коллег, сообщает Bloomberg. Обеспечить безопасность обоих лидеров с их вооруженной охраной — сложная задача, ведь у Анкориджа есть ограниченное количество гостиниц и автомобилей.

Губернатор Майк Данливи отметил, что проведение саммита на военной базе решает многие логистические вопросы. По его словам, хотя город уже принимал важных гостей, этот саммит — одно из самых больших событий.

В Госдепе пояснили, что в ходе таких встреч действует принцип взаимности: все привилегии и меры безопасности симметричны обеим сторонам.

Охранники обоих лидеров должны стоять рядом, но не пользоваться транспортом друг друга.

Провокативный свитер российского министра

Для участия в саммите на Аляске министр иностранных дел Сергей Лавров прилетел в провокационном свитере. На нем огромными буквами было написано «СССР».

Впоследствии иностранные журналисты предположили, что эта надпись должна показать уверенность Москвы в ее непревзойденном величии.

Медиа отмечают, что наряды Лаврова могут отсылать в «золотой век» России времен Холодной войны.

Дата публикации 11:32, 15.08.25 Количество просмотров 1710 Лавров прилетел на Аляску в свитере с надписью «СССР»

Кроме того, журналисты напоминают, что на протяжении всего своего правления Владимир Путин стремился возродить былое величие России, называя распад СССР «величайшей геополитической катастрофой». На фоне этого, Сергей Лавров привлек внимание российских медиа, появившись в свитере с надписью, символизировавшими эти имперские амбиции.

Что будет делать Трамп в случае провала переговоров

Прежде всего, президент США, готовясь к переговорам с главой Кремля, хочет достичь заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, передает Clash Report. В преддверии запланированной встречи Трамп заявлял, что Путин «готов к этому».

В то же время президент США ожидает конкретных результатов от переговоров по Украине.

Однако он также считает, что встреча с Путиным может на 25% завершиться провалом.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«Существует 25% вероятности того, что эта встреча не будет успешной, и в таком случае я (вернусь — Ред.) к руководству страной, и мы уже через шесть месяцев снова сделали Америку большой», — сказал Трамп во время общения с журналистами.

По его словам, в случае провала телефонных звонков не будет. Кроме того, он пообещал, что введет санкции против России, сообщает издание CNN.

«Мы сделаем все возможное, и я думаю, что в конце концов у нас будет хороший результат», — выразил свои надежды перед саммитом Трамп.

Также американский лидер заявил, что может досрочно оставить переговоры, если все пройдет не очень хорошо.

Ожидание Кремля от встречи с Трампом

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ожидает длительных и продуктивных переговоров Трампа и Путина. По его словам встреча президентов может длиться от шести до семи часов.

«Российская сторона ожидает, что встреча Путина и Трампа на Аляске завершится продуктивно», — цитируют Пескова российские пропагандисты российского.

В Кремле сообщили, что президенты будут обсуждать вопросы украинского урегулирования, экономические проекты и спорные вопросы, которые в Кремле называют «взаимными раздражителями».

Спикер Кремля Дмитрий Песков / © Associated Press

Также Песков заявил, что Кремль не ожидает подписания каких-либо соглашений по итогам саммита, в ходе совместной пресс-конференции будет очерчен круг договоренностей.

«Ничего не готовилось, и вряд ли здесь может быть документ. Но учитывая, что будет общая пресс-конференция, Путин очертит круг договоренностей, понимания, которых им удастся достичь», — сказал представитель Кремля.

Европа надеется, что Путин сдержит свои обещания

Министр обороны Великобритании Джон Гили надеется, что саммит на Аляске станет началом переговоров «двух сторон», а также что Путин сдержит свое слово о прекращении огня, передает Sky News.

Министр обороны Великобритании Джон Гили / © Associated Press

«Готов ли [Путин], как он говорит, к миру? И отступит ли он от войны, которую ведет против Украины уже три с половиной года, не достигнув ни одной из своих стратегических целей и потеряв за это время более миллиона российских жертв», — сказал чиновник Гили и добавил, что любые переговоры основываются на вопросе, сделает ли диктатор РФ «то, что он говорит»

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц назвал встречу Путина и Трампа «значительным шагом» к миру в Украине, а также подчеркнул, что РФ получила шанс заключить соглашение о прекращении боевых действий.

Как могут закончиться переговоры на Аляске

Политолог Игорь Рейтерович считает, что Кремль может применить привычную тактику затягивания времени. Однако не исключение, что в дальнейшем может состояться трехсторонняя встреча с участием президента Владимира Зеленского.

«Путин будет говорить, что он не против всеобщего прекращения огня, и только после него можно обсуждать обмен территорий. Но это нуждается в серьезной подготовке, которая займет несколько недель или месяц», — объяснил Рейтерович.

По его словам, Кремль может предложить частичное перемирие, например, в воздухе и на море, и использовать типовые нарративы, мол, Зеленский не контролирует националистические батальоны.

Рейтерович отмечает, что ход переговоров зависит от умения Трампа слушать информацию, которую ему представляют.

Тем временем Эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара в комментарии корреспондентке ТСН Валентине Доброти описал худший сценарий переговоров.

По его словам, Трамп может прекратить предоставлять Украине помощь в виде разведывательных данных или ограничить закупку оружия европейцами для ВСУ.

«Трамп, конечно, может сказать, что он умывает руки, но он не может избавиться от фактора Украины. Хуже всего, что для нас может быть, это прекращение помощи посредством предоставления разведывательных данных. К сожалению, сейчас наши европейские партнеры не способны заместить эту такую роль, поскольку не имеют таких возможностей как спутники, другие виды разведки и так далее. Второй момент он может прибегнуть к тому, чтобы фактически ограничить или прекратить эту схему, когда европейцы для нас покупают оружие у американцев», — сказал эксперт.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, что жители Аляски говорят о саммите Трампа и Путина.

