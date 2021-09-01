Встреча Зеленского и Байдена состоится на фоне "унижение Америки" в Афганистане и договоренностей с Меркель — Financial Times

Встреча Зеленского и Байдена состоится на фоне "унижение Америки" в Афганистане и договоренностей с Меркель — Financial Times

Визит Зеленского в США станет проверкой обещаний Байдена.

Визит в США президента Украины Владимира Зеленского станет проверкой обещаний поддержки и инвестиций, которые раньше делала администрация Джо Байдена и Барака Обамы.

Об этом в редакционной колонке пишет издание Financial Times.

В статье, в частности, упоминается визит Джо Байдена в Украину в апреле 2014 года. Тогда после событий Евромайдана, аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе бывший вице-президент пообещал, что США будут "другом и партнером Украины" в противостоянии РФ и в продвижении реформ.

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Семь лет спустя встреча нынешнего главы Белого дома Байдена с Зеленским покажет, насколько действительно слова совпадают с делом.

Издание напоминает, что встреча двух лидеров пройдет на фоне "унижение Америки" в Афганистане и договоренностей Джо Байдена с Ангелой Меркель, которые дали зеленый свет газопровода "Северный поток-2". Последнее решение власти в Киеве восприняла как предательство.

Важным фактом для руководства Украины есть и вихиж США из Афганистана, где за несколько месяцев власть захватили боевики Талибана. В Киеве опасаются, что так же стремительно может быть восстановлена "гегемония России в Украине".

По мнению журналистов FT, во время встречи с Зеленским Байден должен подтвердить поддержку в трех областях. Во-первых, пообещать не позволить РФ использовать "Северный поток-2" как инструмент давления на Украину. Также необходимы финансовые гарантии и помощь в оборонном секторе.

После событий в Афганистане, Байден должен показать, что США все еще готовы придерживаться своих обещаний для стран, которые они называют союзниками.

Напомним:

Напомним, что встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится сегодня, 1 сентября в 14:00 (в 21:00 по киевскому времени). Мужчины пообщаются сначала в присутствии ключевых советников, а затем один на один. Совместной пресс-конференции не предусмотрено. Итоги лидеры будут комментировать отдельно, но выпустят объединенное письменное заявление.

состоится сегодня, 1 сентября в 14:00 (в 21:00 по киевскому времени). Мужчины пообщаются сначала в присутствии ключевых советников, а затем один на один. Совместной пресс-конференции не предусмотрено. Итоги лидеры будут комментировать отдельно, но выпустят объединенное письменное заявление. Первым вопросом, который президент Владимир Зеленский поднимет на встрече с американским коллегой Джо Байденом, будет тема временно оккупированного Донбасса и Крыма.

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