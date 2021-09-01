Домашнее задание для Украины: стал известен полный текст совместного заявления Зеленского и Байдена

Стало известно, в каких направлениях договорились углубить сотрудничество Украина и США.

Сегодня, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне проводит переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом.

Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление двух президентов, принятое еще перед двусторонними переговорами. Текст документа приводит ТСН.

После тридцати лет с момента восстановления Украиной своей независимости связи между Украиной и Соединенными Штатами крепче, чем когда-либо. Наши общие ценности и приверженность Европе, которая является целостной, свободной, демократической и находится в мире, являются основой нашего стратегического партнерства. Мы работаем вместе над реагированием на общие глобальные вызовы, включая энергетическую безопасность и диверсификацию, изменение климата и пандемию COVID-19.

Наши отношения являются краеугольным камнем для безопасности, демократии и прав человека в Украине и во всем регионе. Мы преданы реализации Украиной глубоких и всеобъемлющих реформ, необходимых для осуществления ее европейских и евроатлантических стремлений. Мы также едины в нашей преданности суверенитету и территориальной целостности Украины, учитывая российскую агрессию, которая продолжается.

Успех Украины имеет центральное значение для глобальной борьбы между демократией и автократией. Когда мы совместно сталкиваемся с этим вызовом, мы стоим плечом к плечу и имеем оптимизм относительно наших амбициозных общих целей по продвижению демократии, обеспечению справедливости, улучшению благосостояния и укреплению безопасности Украины. Украина достигла прогресса в развитии добропорядочных институтов и намерена при поддержке США, продолжать противодействие коррупции, обеспечивать подотчетность, защищать права человека, реализовывать стремления своих граждан и создавать благоприятные условия для привлечения прямых иностранных инвестиций и стимулирования роста.

Украина и Соединенные Штаты активизируют Комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века. Для того чтобы отметить повышенный статус нашего партнерства, Министр иностранных дел Украины и Государственный секретарь США намерены утвердить новую Хартию на заседании КСП этой осенью в Вашингтоне.

И. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОРОНА

В 21-м веке государствам не может быть разрешено изменять границы силой. Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины. Суверенные государства имеют право принимать свои собственные решения и выбирать свои собственные союзы. Соединенные Штаты — вместе с Украиной и будут продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины является непоколебимой.

Противодействие российской агрессии: Агрессия России, включая войной на востоке Украины и захватом Крыма, унесла более 14 000 жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в Нормандском формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Уставу ООН. Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины в использовании Крымской платформы для сосредоточения международного внимания и действий на гуманитарных последствиях и последствиях безопасности российской оккупации Крыма с целью мирного восстановления контроля Украины над этой территорией в соответствии с международным правом. Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны.

Агрессия России, включая войной на востоке Украины и захватом Крыма, унесла более 14 000 жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион, а также поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают российскую попытку аннексии Крыма и подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в Нормандском формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Уставу ООН. Соединенные Штаты поддерживают усилия Украины в использовании Крымской платформы для сосредоточения международного внимания и действий на гуманитарных последствиях и последствиях безопасности российской оккупации Крыма с целью мирного восстановления контроля Украины над этой территорией в соответствии с международным правом. Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны. Углубление стратегического сотрудничества в сфере обороны: Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности и продвижения общих приоритетов, в том числе реформ в сферах обороны и оборонной промышленности, углубления сотрудничества в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии.

Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности и продвижения общих приоритетов, в том числе реформ в сферах обороны и оборонной промышленности, углубления сотрудничества в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии. Поддержка евроатлантических стремлений Украины: Как Соединенные Штаты и союзники в очередной раз подтвердили в коммюнике саммита НАТО в июне 2021 года, Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО. Мы также остаемся преданными помощи Украине в проведении реформ, что продолжаются.

Как Соединенные Штаты и союзники в очередной раз подтвердили в коммюнике саммита НАТО в июне 2021 года, Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО. Мы также остаемся преданными помощи Украине в проведении реформ, что продолжаются. Предоставление Украине безопасности помощи: Соединенные Штаты объявляют о новом пакете безопасности помощи в объеме 60 млн долларов, что включает бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование, которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии. Начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинской армии, включая 400 млн долларов, которые были предоставлены Украине только в этом году.

Соединенные Штаты объявляют о новом пакете безопасности помощи в объеме 60 млн долларов, что включает бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование, которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии. Начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили 2,5 миллиарда долларов на поддержку украинской армии, включая 400 млн долларов, которые были предоставлены Украине только в этом году. Сотрудничество по НИОКР: Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку Соглашения об исследовании, разработке, испытании и оценке, которая обеспечивает основу для двустороннего военно-технического сотрудничества и сотрудничества в сфере вооружений.

Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку Соглашения об исследовании, разработке, испытании и оценке, которая обеспечивает основу для двустороннего военно-технического сотрудничества и сотрудничества в сфере вооружений. Введение реформ в секторе обороны и безопасности: Соединенные Штаты приветствуют дальнейший прогресс Украины в реформировании секторов обороны и оборонной промышленности, в том числе принятия новой стратегии оборонной промышленности. Мы намерены продолжать нашу мощную программу обучения и тренировок в соответствии со статусом Украины как Партнера НАТО с расширенными возможностями. Украина планирует и в дальнейшем принимать меры по усилению демократического гражданского контроля над военными, реформированию служб безопасности и модернизации процесса оборонных закупок для продвижения евроатлантических стремлений. Соединенные Штаты поддерживают план Украины по реформированию Службы безопасности Украины путем составления и четкого определения ее полномочий и ужесточения правил, защищающих права человека и обеспечивающих эффективный общественный надзор.

• Сотрудничество в сфере кибербезопасности: Украина и Соединенные Штаты на уровне руководства предоставляют приоритет вопросам кибербезопасности. В октябре правительства Украины и США планируют провести в Киеве 4-е заседание двусторонней украинско-американского Кибердиалога для содействия двустороннего сотрудничества в области кибербезопасности, обмена информацией и поддержки США в развитии украинского киберпотенциала, в том числе в финансовом секторе Украины.

• Усиление ситуативной осведомленности в космосе: Украина и Соединенные Штаты подписали Меморандум о взаимопонимании, который обеспечивает более эффективный обмен информацией о космических объектах, обнаруженные спутниками и наземными датчиками, для повышения безопасности полетов в космосе.

• Усиление сотрудничества по уменьшению риска и угрозы: Украина и Соединенные Штаты достигли договоренности относительно поддержки безопасной круглосуточной связи через Национальный центр США по уменьшению риска ядерной опасности. Мы также согласились продлить на семь лет действие Соглашения о предоставлении помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращении распространения оружия массового уничтожения, подписанного в 1993 году, для поддержки взаимных целей нераспространения и усиления международной и региональной безопасности.

ИI. ДЕМОКРАТИЯ, ПРАВОСУДИЕ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Украина и Соединенные Штаты связывают общечеловеческие ценности, объединяющие свободные народы мира: демократия, права человека, верховенство права. Мы также признаем, что соблюдение этих ценностей внутри страны является важным для защиты и продвижения их по всему миру. Несмотря на агрессию России, которая продолжается, Украина достигла прогресса во внедрении всесторонних демократических реформ и обеспечении прав человека. При поддержке США Украина реализует реформаторский повестку дня для преобразования страны в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и практиками.

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• Реформирование судебной системы и борьба с коррупцией: Опираясь на принятие законодательства о реформе судебной системы, Украина планирует реформировать свой судебный сектор в соответствии с лучшими международными практиками. В то же время Украина намерена развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру для реализации жизненно важных инициатив, которые защищают независимость и улучшают эффективность этих институтов в искоренении коррупции и привлечении к ответственности коррумпированных лиц. Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий Директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечение прозрачного и надежного процесса отбора преемника. Помощь и совещательные программы со стороны Соединенных Штатов поддерживают эти стратегические инициативы реформ.

• Продвижение прав человека: при поддержке США Украина будет продолжать укреплять уважение к правам человека, гражданским и основным свободам, в соответствии с международными стандартами и обязательствами, а также бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией против сообщества ЛГБТКИ+. Украина планирует усилить ответственность за насилие против любого лица независимо от пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации или политических взглядов, в том числе через законодательство. Украина и Соединенные Штаты намерены продолжать привлекать Россию к ответственности за системные нарушения, которые продолжаются на территориях Украины, контролируемых или оккупированых Россией, и добиваться освобождения политических заключенных и заложников, содержащихся на этих территориях.

• Инвестирование в повестку дня реформ в Украине: Реформа управления имеет решающее значение для обеспечения функционирования демократии на благо людей. Украина отдана приоритезации реформ, которые усиливают ее демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость. С этой целью Украина разрабатывает амбициозный и всеобъемлющий План трансформации, который будет рассмотрен на следующем заседании КСП. В поддержку усилий Украины по воплощению реформ Правительство США с 2014 года предоставил Украине почти 2 миллиарда долларов помощи на развитие и планирует выделить более 463 миллионов долларов помощи этого года, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.

III. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И КЛИМАТ

Климатический кризис достиг критического уровня, требует немедленных действий, к которым мы прибегаем. Украина и Соединенные Штаты способствуют укреплению энергетической безопасности Украины путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления.

Начало Стратегического энергетического и климатического диалога: Украина и Соединенные Штаты намерены усилить сотрудничество в совместных энергетических и климатических целях путем активизации Стратегического диалога по вопросам энергетики и климата, который будет служить надежной платформой для достижения целей энергетической безопасности, укрепления экономических связей и воплощения амбициозных климатических целей.

Украина и Соединенные Штаты намерены усилить сотрудничество в совместных энергетических и климатических целях путем активизации Стратегического диалога по вопросам энергетики и климата, который будет служить надежной платформой для достижения целей энергетической безопасности, укрепления экономических связей и воплощения амбициозных климатических целей. Привлечение инвестиций в энергетический сектор путем реформ: Украина и Соединенные Штаты намерены сотрудничать в рамках стратегического энергетического диалога для урегулирования системных диспропорций в энергетической системе Украины, расширения реформы корпоративного управления в государственных энергетических компаниях, усиления инвестиционной привлекательности энергетической отрасли Украины и привлечения иностранных инвестиций, необходимых для достижения целей энергетической независимости, декарбонизации и чистой энергетики.

Украина и Соединенные Штаты намерены сотрудничать в рамках стратегического энергетического диалога для урегулирования системных диспропорций в энергетической системе Украины, расширения реформы корпоративного управления в государственных энергетических компаниях, усиления инвестиционной привлекательности энергетической отрасли Украины и привлечения иностранных инвестиций, необходимых для достижения целей энергетической независимости, декарбонизации и чистой энергетики. Сокращение выбросов парниковых газов и продвижения инноваций: Украина и Соединенные Штаты подтвердили свое намерение достичь амбициозных сокращений своих национальных выбросов парниковых газов до 2030 года, что отмечено в соответствующих национально определенных вкладах (NDC). Украина присоединилась к Миссии инноваций по вопросам климата в сельском хозяйстве (AIM) и намерена развивать возобновляемую энергетику в финансово ответственным образом.

Противодействие влиянию «Северного потока — 2»: Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока — 2», который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности. Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия. Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.

IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ПРОЦВЕТАНИЕ

Украина должна быть достаточно экономически сильной, чтобы выбирать собственное будущее и склонить дугу своей национальной истории к большей справедливости и возможностям для украинского народа. Продолжение Украины реформ имеет решающее значение для обеспечения функционирования экономики на благо людей.

Имплементация ключевых реформ: В рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом Украина намерена реформировать государственные предприятия, защитить независимость центрального банка, усилить надзор за финансовым сектором и создать справедливую среду для бизнеса и инвестиций. Соединенные Штаты намерены продолжать сотрудничество с Украиной в поддержку этих усилий и способствовать крепкому и инклюзивном росту экономик обеих стран — Украины и США.

В рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом Украина намерена реформировать государственные предприятия, защитить независимость центрального банка, усилить надзор за финансовым сектором и создать справедливую среду для бизнеса и инвестиций. Соединенные Штаты намерены продолжать сотрудничество с Украиной в поддержку этих усилий и способствовать крепкому и инклюзивном росту экономик обеих стран — Украины и США. Расширение коммерческого сотрудничества: Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку Меморандума о взаимопонимании относительно коммерческого сотрудничества, предназначенного содействовать коммерческому участию американских компаний в украинской экономике и украинских компаний в экономике США.

Украина и Соединенные Штаты завершили подготовку Меморандума о взаимопонимании относительно коммерческого сотрудничества, предназначенного содействовать коммерческому участию американских компаний в украинской экономике и украинских компаний в экономике США. Обеспечение достаточного финансирования для экономического роста: Украина и Соединенные Штаты подписали Меморандум о взаимопонимании, который может поддерживать будущие операции в определенных отраслях, в том числе несколько ключевых проектов, которые обсуждаются. Начальная сумма поддержки Экспортно-импортного банка (EXIM) Соединенных Штатов для этих потенциальных транзакций в размере 3 миллиарда долларов может быть увеличена по мере развития проектов в агробизнесе, инфраструктуре, климате и энергетике.

Украина и Соединенные Штаты подписали Меморандум о взаимопонимании, который может поддерживать будущие операции в определенных отраслях, в том числе несколько ключевых проектов, которые обсуждаются. Начальная сумма поддержки Экспортно-импортного банка (EXIM) Соединенных Штатов для этих потенциальных транзакций в размере 3 миллиарда долларов может быть увеличена по мере развития проектов в агробизнесе, инфраструктуре, климате и энергетике. Рост торговли и инвестиций: Украинско-американский совет по торговле и инвестициям проведет свое 10-е заседание этой осенью для того, чтобы подтвердить рабочие планы по устранению регуляторных барьеров, прекратить использование нелицензионного программного обеспечения украинскими органами государственной власти, решить другие вопросы интеллектуальной собственности и сотрудничать в области труда. Украина также обязуется принять законодательство, которое установит надежный процесс проверки инвестиций. Украина и Соединенные Штаты планируют пересмотреть действие Соглашения о торговом и инвестиционном сотрудничестве на осеннем заседании совета.

V. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПАНДЕМИИ И ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Соединенные Штаты твердо поддерживают украинский народ в противодействии пандемии COVID-19 и в ответе на гуманитарные нужды, вызванные войной на востоке Украины.

Борьба с COVID-19 Соединенные Штаты предоставили Украине примерно 55 МЛН долларов помощи в связи с COVID-19 и передали около 2,2 миллиона доз вакцин против коронавируса. Соединенные Штаты намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения, и дополнительные 12,8 миллиона долларов связанной с COVID-помощью в рамках Закона «О плане спасения Америки».

Штаты предоставили Украине примерно 55 МЛН долларов помощи в связи с COVID-19 и передали около 2,2 миллиона доз вакцин против коронавируса. Соединенные Штаты намерены предоставить Украине дополнительную помощь, включая поддержку холодовой цепи хранения, и дополнительные 12,8 миллиона долларов связанной с COVID-помощью в рамках Закона «О плане спасения Америки». Гуманитарная помощь: В результате продолжающегося конфликта на востоке Украины, 3,4 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи. С 2014 года Соединенные Штаты предоставили более 306 млн долларов жизненно важной помощи нуждающимся украинцам, в том числе в виде продуктов питания, жилья, безопасной питьевой воды и защиты наиболее уязвимых групп населения, в частности пожилых людей. В этом году Правительство США предоставит Украине дополнительные 45 млн долларов гуманитарной помощи.

Напомним, сегодня, 1 сентября, в 22:45 на 1+1 ТСН покажет спецвыпуск новостей, в котором речь пойдет о результатах встречи президентов США и Украины в Вашингтоне.

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