Встреча Зеленского и Байдена: стала известна главная тема обсуждения президентов

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с американским коллегой Джо Байденом снятие ограничений на использование дальнобойных ракет. Это, вероятно, произойдет в этом месяце.

Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, сообщает Sky News.

Глава Белого дома обсудит с Зеленским применение дальнобойного оружия и "значительный" готовящийся пакет военной помощи. По словам Салливана, президенты обсудят эти вопросы позже этого месяца. Вероятно, это произойдет на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Также американский политик рассказал, что вопрос разрешения использовать западное оружие для осуществления атак вглубь агрессорки России был предметом "интенсивных консультаций" между союзниками.

Заметим, что Владимир Зеленский заявлял, что хочет представить Байдену план победы Украины. Президент США, "желающий этого разговора", говорит Салливан.

"Я действительно считаю, что нам нужна комплексная стратегия для успеха в этой войне, и это то, что президент Зеленский говорит, что он принесет", — сказал советник по национальной безопасности президента США.

Как сообщалось ранее, Белый дом готовит предложения по поддержке Украины. В свою очередь, Киев рассмотрит их "в контексте стратегии дипломатии".

Читайте также:

Есть только одна страна и один человек, который может повлиять на Путина - Климкин