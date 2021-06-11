Встреча Зеленского и Байдена: стало известно, когда украинский президент планирует ехать в США

Украинская сторона тщательно планирует визит в Вашингтон, чтобы провести целый ряд мероприятий.

Президент Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом ориентировочно в конце июля. Сейчас даты еще обсуждаются, но визит украинского лидера планируют сделать максимально результативным.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24".

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"Обсуждается дата в конце июля для визита президента Украины в США", — заявил Кулеба. Он также добавил, что кроме встречи Зеленского с Байденом, готовятся и другие мероприятия.

"Это будет официальный полноценный визит, в рамках которого будет не только встреча с президентом США Джо Байденом, но и ряд других мероприятий", — отметил глава МИД.

По его словам, украинская делегация будет очень большая, поскольку будут обсуждаться много вопросов.

"Мы очень тщательно готовим этот визит. Мы уже начали его готовить. Уже работаем над ключевыми элементами программы и договоренностями", — отметил Кулеба.

Напомним, 7 июня Джо Байден во время телефонного разговора с Зеленским пригласил украинского президента в Белый дом. Все это происходит на фоне отмены Соединенными Штатами санкций против "Северного потока-2", что позволит Путину его достроить и "выключить" Украину из транзита российского газа в ЕС, отказа стран-членов Альянса говорить о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ) и реального тупика в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

О том, удачную ли тактику выбрали у Зеленского, на какие именно гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов надеемся и что украинского президента ждет в Белом доме в июле — читайте в материале ТСН.ua.

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