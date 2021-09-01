Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне: во сколько начнется и как долго продлится

Встреча Зеленского и Байдена в Вашингтоне: во сколько начнется и как долго продлится

Проведя встречу с Зеленским, Байден планирует провести еженедельный экономический брифинг.

Двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом начнется в 14:00 (в 21:00 по Киеву) 1 сентября в Овальном кабинете Белого дома.

Встреча с Зеленским появилась в официальном расписании на сайте президента США.

"14:00 (в 21:00 по киевскому времени. — Ред.). Президент примет участие в двусторонней встрече с многоуважаемым Владимиром Зеленским, президентом Украины", — говорится в расписании Байдена.

После встречи с Зеленским в графике Байдена значится еженедельный экономический брифинг в 16:30, то есть на переговоры у американского президента выделили более двух часов.

В то же время никакой информации о возможном совместном брифинге президентов после переговоров нет. Ожидается, что итоги лидеры будут комментировать отдельно, но выпустят объединенное заявление.

Напомним, главы государств пообщаются сначала в присутствии ключевых советников, а затем один на один. Безопасность, война, экономика: такими будут темы, которые к обсуждению предлагать Владимир Зеленский. Прежде всего украинский президент хочет обсудить вопрос временно оккупированного Донбасса и Крыма.

ТСН готовит специальный выпуск по итогам визита, который выйдет в эфире "1+1" в 22:45.

Новости мира: уже сегодня состоится встреча Зеленского и Байдена

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