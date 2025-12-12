Встреча Зеленского и Навроцкого: посол Украины сообщил, где и когда она состоится

Флаги Украины и Польши / © Getty Images

Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что Киев предложил провести визит Владимира Зеленского в Варшаву уже на этой неделе, и сейчас ожидает ответ польской стороны.

Об этом он заявил в эфире радио RMF24.

По словам посла, украинская сторона предложила провести такую встречу уже на этой неделе и ждет ответа Варшавы. Речь идет именно о поездке Зеленского в Польшу.

«Мы работаем над тем, чтобы встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Каролем Навроцким состоялась как можно скорее, надеемся, что уже в этом году в Варшаве», — отметил Боднар.

Он добавил, что Киев согласовывает содержание переговоров и ожидает официального решения польской стороны.

Посол уточнил, что в повестке дня возможны переговоры будут вопросы безопасности, военного сотрудничества и темы, связанные с эксгумациями жертв Волынской трагедии.

Что предшествовало

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что хотя настойчивое вымогательство почестей или благодарностей от Украины во время войны неуместно, президент Владимир Зеленский мог бы попросить о визите в Президентский дворец в Варшаве.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ожидает от Украины большей благодарности и равноправного подхода в двусторонних отношениях, пригласив Владимира Зеленского с официальным визитом в польскую столицу.