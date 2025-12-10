Встреча Зеленского и Навроцкого: в Польше сделали заявление

Кароль Навроцкий. / © Getty Images

На данный момент согласуются условия встречи президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого. Она состоится в Варшаве.

Об этом заявил в среду глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач, пишет Rmff24 .

"Информирую, что если эта встреча в ближайшее время состоится, а надеюсь, что она состоится, то это будет в Варшаве", — подчеркнул Пшидач.

По его словам, польская сторона находится в контакте с украинской относительно «даты встречи и потенциальных решений во время такого визита». Он, подчеркнул чиновник, должен «принести некий положительный результат для двусторонних отношений».

С точки зрения Варшавы, говорит Пшидач, приоритетными являются вопросы безопасности, сложной истории и экономики.

«Первым пунктом будет политика безопасности и обсуждение мирных договоренностей. Польша поддерживала и продолжает поддерживать Украину в ее войне против России, в которой Россия напала на Украину. Вторым пунктом являются двусторонние вопросы, которые для поляков очень важны: это историческая, экономическая тематика», — отмечает польский чиновник.

Напомним, несколько дней назад Навроцкий снова заявил, что требует «симметрии» в отношениях с Украиной, а также ожидает от Киева большей благодарности. Он также пригласил Владимира Зеленского посетить Варшаву для обсуждения вопросов, которые, по его словам, нуждаются в решении на двустороннем уровне.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что хотя настойчивое вымогательство почестей или благодарностей от Украины во время войны неуместно, но Зеленский мог бы попросить о визите в Президентский дворец в Варшаве.

Президент Украины подтвердил готовность встретиться с коллегой из Польши и ожидает согласования даты официального визита. Он также отметил готовность Украины к сотрудничеству.