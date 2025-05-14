Встреча Зеленского и Путина: что известно накануне переговоров в Стамбуле

В Стамбуле могут встретиться президенты трех стран / © ТСН.ua

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В четверг, 15 мая, в Стамбуле планируется встреча президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Эта встреча может стать первой за шесть лет с момента их последней личной беседы в рамках Нормандского формата в 2019 году.

Переговоры будут проходить при посредничестве Турции, которая уже доказывала свою способность организовывать диалог между воюющими сторонами именно в Стамбуле в марте 2022 года.

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ТСН.ua собрал 10 заявлений и фактов за ночь до переговоров Зеленского и Путина, если он приедет.

Первая встреча за шесть лет

Зеленский ожидает, приедет ли российский президент лично на переговоры в Стамбуле, запланированные на четверг.

Как сообщил источник Reuters: «все будет зависеть от того, побоится ли Путин приехать в Стамбул или нет».

Зеленский ранее призвал Путина лично присоединиться к переговорам, которые могли бы стать первой встречей лидеров двух стран с декабря 2019 года.

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В 2022 году Стамбул уже был местом для переговоров. Сейчас ключевой вопрос — готовность сторон к перемирию. Украина будет отстаивать свою позицию по поводу 30-дневного прекращения огня.

Война истощает обе стороны

Владимир Зеленский заявил, что готов прилететь в Стамбул, если Путин тоже туда прибудет.

Также он отметил, что глава РФ боится прямых переговоров.

Также Зеленский заявил, что если Путин не приедет, то это будет его поражением. Он также сказал, что никто не знает, сколько еще будет продолжаться война, но это не будет 10 лет, потому что Украина не выдержит.

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«Это дорого стоит для всех, и не только для друзей, но и для врагов», — сказал Зеленский.

Россия не хочет заканчивать войну

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отказ Путина от участия в переговорах в Турции станет однозначным доказательством нежелания РФ прекратить войну, что потребует ужесточения санкций и военной поддержки Украины от международного сообщества.

«Считаю, что если Владимир Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не хочет и не готова к каким-либо переговорам», — сказал глава Офиса президента.

Турция выступает посредником

Турция выступает за прекращение огня в Украине и установление справедливого мира.

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Президент Эрдоган во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Анкара выступает за всеобъемлющее прекращение огня между РФ и Украиной, сообщает Анадолу.

Глава государства также подчеркнул, что было бы недопустимым «упустить возможность для установления мира».

Он также подчеркнул, что НАТО не должно быть участником конфликта. Ранее Эрдоган обсудил эти вопросы с Зеленским и Путиным.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важную роль Турции как посредника в потенциальном мирном процессе.

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«И Турция здесь играет большую роль», — подчеркнул он.

Кроме того, он считает, что ближайшие две недели могут стать решающими для мирного урегулирования войны в Украине.

Кто примет участие в переговорах

Как уже отмечалось выше, президент Украины будет на переговорах в Стамбуле.

Среди участников встречи также будут представители американской стороны: госсекретарь Марко Рубио, специальные посланники Стив Виткофф и Кит Келлог.

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Однако сам Виткофф заявил, что он и госсекретарь отправятся в Стамбул в пятницу, хотя переговоры с РФ ранее анонсировались на четверг, 15 мая, передает Clash Report. Пока неизвестно, почему спецпосланники отправятся на переговоры позже.

Стоит отметить, что на переговоры в случае необходимости может присоединиться президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом на Ближнем Востоке.

Также известно, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже прибыл в Турцию, где встретился министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Путин избегает личного участия

В Москве не дали четкого ответа о том, прилетит ли к Стамбулу Путин. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации на переговоры в Стамбуле будет озвучен, когда поступит указание от диктатора Владимира Путина.

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Между тем, в СМИ просочилась информация, кто же может прилететь на переговоры в Стамбул, это:

глава МИД Сергей Лавров;

помощник кремлевского руководителя Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

Позже, в РосСМИ появилась информация, что Лавров не приедет в Турцию.

В свою очередь, прокремлевский аналитик Сергей Марков признает низкие шансы на прямые переговоры Путина с Зеленским, связывая возможность участия российского президента с позицией Дональда Трампа и его готовностью контролировать действия украинской стороны.

В Киеве ранее отмечали: важно, чтобы участие в переговорах принимал именно Путин — ведь решение о приостановлении войны может принять именно он. Его отсутствие может означать страх провала или неготовность к реальным уступкам.

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Главная дипломат ЕС Кая Каллас также предполагает, что кремлевский руководитель может просто побояться встретиться с Зеленским.

Ключевые вопросы переговоров

Президент Украины в интервью изданию Liberation заявил, что в случае встречи с диктатором Путиным будет говорить о полном прекращении огня и обмене всех пленных.

Зеленский также отметил, что встреча с Путиным должна завершиться конкретным результатом, например, полным прекращением огня или обменом пленных.

Он подчеркнул, что без посредников (как США) договоренности невозможны, поскольку взаимного доверия между Украиной и РФ нет. Присутствие Трампа, по его мнению, могло бы побудить Путина к участию.

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В свою очередь помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков сообщил, что Москва планирует обсудить политические и технические вопросы.

Тем временем издание The Times отмечает, что во время потенциальных переговоров между Зеленским и Путиным Москва будет требовать:

«устранение первопричин конфликта»;

«гарантий безопасности для России»;

РФ хочет получить территории, которые еще даже не контролирует (согласно заявлению вице-президента США Джей Ди Венса).

Как подчеркивает The Times, Кремль не меняет свою позицию — мир только при капитуляции Украины.

Санкции против РФ

Чтобы усилить давление на Москву перед возможными мирными переговорами в Стамбуле, 14 мая, послы Европейского Союза одобрили 17-й пакет санкций против России. Ввести их смогут уже на следующей неделе.

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Под ограничения попадут около двухсот танкеров «теневого флота» России и три десятка компаний, причастных к обходу санкций.

Кроме того, послы также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия.

Также 17 пакет санкций включает в себя запрет виз и заморозку активов российских чиновников.

Даже пророссийские Венгрия и Словакия поддержали санкции, поскольку считают их относительно слабыми, пишет Euractiv.

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Последствия России в случае отказа перемирия

Президент Украины предупредил, что в случае неявки Путина на мирные переговоры в Стамбуле западные партнеры должны принять решительные меры.

Зеленский особо подчеркнул, что новые ограничения должны вводиться не за уже совершенные акты агрессии, а за фактический отказ от мирного процесса.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что Берлин потребует ужесточения санкций против РФ, если до конца недели не будет прогресса в мирных усилиях.

Однако, по данным Bloomberg, европейские лидеры могут дождаться результата потенциальной встречи Зеленского и Путина в Турции перед тем, как обращаться в США по поводу новых жестких санкций.

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В то же время Швеция и Литва уже призвали в 18-й пакет после игнорирования Россией ультиматума ЕС о 30-дневном перемирии.

Еврокомиссар Домбровскис заявил, что ЕС готов усиливать давление, в том числе из-за ограничения доходов РФ от энергоэксперта.

Трамп надеется на положительный результат переговоров

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что «неустанно работал над тем, чтобы прекратить ужасающее кровопролитие между Россией и Украиной».

Он назвал переговоры в Турции «очень важными» и надеется, что у них будут неплохие результаты.

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После встречи с эмиром Катара, Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни можно ожидать положительных сдвигов в переговорах между Россией и Украиной.

«Думаю, сегодня, завтра или в пятницу мы услышим хорошие новости», — сказал бывший президент США, не раскрывая деталей.

В частности, ранее американский лидер заявлял, что Вашингтон «всегда» рассматривает возможность введения вторичных санкций в отношении Российской Федерации.

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